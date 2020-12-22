Стала известна личность женщины, найденной с разможенной головой в Москве
| Светлана Шевченко Происшествия 2 069
Обстоятельства гибели 46-летней москвички выясняются.
Фото: 5-tv.ru
Стала известна личность женщины, найденной с разможенной головой в Ружейном переулке Москвы. Это светская львица Ирина Шафирова.
По информации 5-tv.ru, у 46-летней москвички были проблемы с супругом бизнесменом Борисом Шафировым. Предварительно, пара приняла решение развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии Ирины.
Место происшествия в настоящее время оцеплено. Экстренные службы продолжают свою работу. Обстоятельства гибели светской львицы пока также не установлены.
Читайте также
-4° 770 мм рт. ст.
93%
93%
75.35
0.68 92.07
1.07
0.68 92.07
1.07
Нашли ошибку?