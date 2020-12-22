Стала известна личность женщины, найденной с разможенной головой в Москве

Стала известна личность женщины, найденной с разможенной головой в Ружейном переулке Москвы. Это светская львица Ирина Шафирова.

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По информации 5-tv.ru, у 46-летней москвички были проблемы с супругом бизнесменом Борисом Шафировым. Предварительно, пара приняла решение развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии Ирины.

Место происшествия в настоящее время оцеплено. Экстренные службы продолжают свою работу. Обстоятельства гибели светской львицы пока также не установлены.