Многодетным семьям Петербурга положены выплаты к Новому году. Как их получить?

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Алексей Хитров
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На каждого ребенка в семье положено по три тысячи рублей, подчеркнули в правительстве города.

Многодетным семьям Петербурга положены выплаты к Новому году. Как их получить?

Фото: Depositphotos / Speedskater

К Новому году многодетные семьи Петербурга получат выплаты на каждого ребенка. Об этом на очередном заседании правительства города сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Он уточнил, что это будет единовременная адресная поддержка: на каждого ребенка в семье выплатят по три тысячи рублей.

«Мы согласовали со всеми комитетами это предложение, подготовили постановление, предусмотрели финансовые возможности, чтобы в оставшееся время до 1 января 2021 года сделать выплаты всем многодетным семьям», — заявил Ржаненков.

Также было озвучено, что за денежной поддержкой никуда ходить не надо — выплаты придут на карты петербуржцев.

На сегодня в Петербурге проживают больше 47 тысяч многодетных семей, выплаты в которых получат 152 тысячи детей. Кроме того, губернатор Александр Беглов дал поручение поддержать детей-инвалидов — в городе их сегодня проживает более 17 тысяч. Они получат поддержку из благотворительных источников, отметил Ржаненков.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, начались новогодние выплаты семьям с детьми до семи лет, о которых Владимир Путин объявил в ходе большой пресс-конференции.

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