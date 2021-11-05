ТОП-4 знака зодиака, под которыми рождаются самые могущественные люди

Астрологи выделяют четыре знака зодиака, под которыми рождаются наиболее могущественные люди. О тех, кому под силу практически все, рассказал портал Femmie.

Овен

Овны — прирожденные лидеры. Они всегда готовы к открытиям и не боятся никаких препятствий. Эти люди независимы и самодостаточны, напористы и прямолинейны.

Под этим знаком родились: Леонардо да Винчи, Винсент Ван Гог и Чарли Чаплин.

Скорпион

Скорпионы обладают сильным характером. Они критичны и иногда могут казаться высокомерными. В вопросах личной жизни Скорпионы решительны, последовательны и способны добиваться своих целей. Еще они отличаются верностью.

Под этим знаком родились: Пабло Пикассо, Джулия Робертс и Деми Мур.

Рак

Их чувствительность и эмоциональность часто расценивают как слабость и уязвимость. На деле же Раки невероятно сильные, постоянные и настойчивые. Рожденные под этим знаком амбициозны не только в работе, но и в личной жизни.

Под этим знаком родились: Диана, принцессу Уэльская, Лионель Месси и Нельсон Мандела.

Лев

Львов не пугают сложные ситуации, и они всегда найдут решение, которое позволит разобраться со всеми трудностями. Большая уверенность в себе и невероятная харизма Львов делает их надменными и высокомерным в глазах других людей.

Под этим знаком родились: Барак Обама, Дженнифер Лопес и Мадонна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в какие дни недели везет разным знакам зодиака.