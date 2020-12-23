Дарья Повереннова порадовала подписчиков своим снимком из юности. Сейчас 48-летняя актриса находится в прекрасной физической форме и совсем не выглядит на свой возраст. Поэтому ее фанаты, не поверившие, что Повереннова когда-то была не такая худая, попросили показать фото «пышечки».

«Вчера попросили выложить фото, где я „пышечка“. С интересной формулировкой: „нужна мотивация“! Пожалуйста! Если мои фото смотивируют вас изменить себя — то я буду только рада!» — написала звезда.

Instagram @dpoverennova

Старый снимок, на котором Дарья с длинными темными волосами, вызвал бурю эмоций в комментариях. Никто не поверил, что девушка в теле. Наличие щечек списали на молодость и форму лица.

«А разве это пышечка? Красивая девушка. Тройного подбородка нет»;

«Дарья, с годами как вино, только лучше стала. Шикарная женщина, всем пример»;

«Вовсе вы не пышечка были, просто форма лица такая»;

«Да, согласна, вы, как хорошее вино, со временем стали еще краше, зрелее. Но мне все равно нравится ваши милые круглые щечки из прошлого и глаза, они необыкновенно красивые», — написали восхищенные пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что не так давно актриса Дарья Повереннова напугала фанатов снимком, где ее лицо утыкано иглами от шприцов. Знаменитость рассказала подписчикам, что решила испробовать современные технологии омоложения.