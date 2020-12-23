Астропсихолог рассказала, каким будет брак Арзамасовой и Авербуха

Разница в возрасте между недавно поженившимися Елизаветой Арзамасовой и Ильей Авербухом составляет 22 года. Пара заключила брак 20 декабря 2020 года. Астропсихолог, таролог, мастер-рейки Олеся Мезенцева рассказала 5-tv.ru, что может сделать с этим союзом такое количество двоек в нумерологической карте.

Специалист объяснила, что у Ильи рисунок нумерологической матрицы называется «Даг». Это значит, что он сознательно стремится к молодости. Таких людей привлекают молодые партнеры, им интересно общаться с более молодой аудиторией. Они и сами очень долго остаются молодыми физически, морально и духовно.

«У Ильи и Лизы очень много идет соприкосновений, совпадений, состыковок с точки зрения нумерологии что касается сексуального темперамента. Эта пара, несмотря на такую большую разницу в возрасте, по темпераменту очень похожи и реально подходят друг другу», — сказала астропсихолог.

Она отметила, что с точки зрения психологии, такая большая разница в возрасте говорит о незакрытых гештальтах обоих супругов.

«Но, с точки зрения нумерологии, мы в дате свадьбы и вообще в датах супругов, видим большое количество двоек. Двойки — это всегда энергия и значит у этой пары хватит энергии решить эти вопросы. Как они эти вопросы будут решать — зависит только от них», — объяснила Мезенцева.

Она отметила, что плюс того, что в карте пары много двоек, способность людей выбирать вектор, цель, направление, все правильно структурировать и, наконец, действовать.

«Все их действия становятся созидательными. Они преодолевают препятствия, что-то новое строят, создают проекты, в том числе это дети, потому что у Лизы, что у Ильи есть предрасположенность к теме многодетства», — сказала астропсихолог.

Минусом она считает большое количество энергии, которая не реализуется. Из-за этого возлюбленные могут начать активно скандалить.

«Либо они преодолеют все, и они будут чувствовать в этом потенциал, либо они это могут расплескать», — подытожила Олеся Мезенцева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сябитова предрекла кризис браку Авербуха и Арзамасовой.