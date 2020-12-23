Собчак нашла сходство между собой и «жутким» памятником Аленке — фото

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Алина Потёмкина
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Ведущая посмеялась и над монументом, и над собой, не забыв и нашумевшее закрытие «Дома-2».

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Только ленивый не посмеялся над горе-памятником Аленке, который поставили и стремительно снесли в Нововоронеже. Решила пройтись по этой теме и Ксения Собчак. Заодно она совместила этот инфоповод с тем, что коснулся ее лично — на минувшей неделе страну поразило решение телеканала ТНТ закрыть проект «Дом-2» после 16 лет в эфире. Ведущая выложила в сторис Instagram коллаж из собственного фото и снимка скульптуры.

«Благодарность К. А. Собчак в виде памятника от жителей Воронежа за „Дом-2“» — подписала свое творение Ксения.

Instagram @xenia_sobchak

К слову, фото, которое Собчак использовала, чтобы показать свое «сходство» с воронежской Аленкой, было сделано почти год назад. На нем ведущая предстала в жутковатом гриме, делающем ее похожей на зомби.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак потроллила Рогозина и запуск «Ангары-А5» песней «Иванушек».

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