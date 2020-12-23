«Масштабное приобретение»: медиум о том, что ждет Пугачеву и Галкина в 2021 году

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 709

Мариам Циминтия рассказала, почему брак Примадонны и юмориста самый крепкий на российской эстраде.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru; 5-tv.ru

Медиум, экстрасенс и нумеролог Мариам Циминтия в беседе с 5-tv.ru рассказала, что следующий год для семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина станет очень плодотворным во всех отношениях.

Во-первых, приблизительно к весне пара должна создать что-то новое в творческом плане, связанное с шоу-бизнесом. Возможно, это будет какая-то песня или передача, говорит медиум.

«Также в следующем году у этой прекрасной семьи будет какое-то очень масштабное приобретение: или участок земли, или загородный дом, или дом за границей. Одним словом, недвижимость для будущих поколений. Единственное, что 2021 год будет немного проблематичным в плане здоровья для Аллы Борисовны. Там понадобятся кое-какие вмешательства, помощь и лечение», — предсказывает Циминтия.

Что касается более далеких перспектив, то, по словам медиума, брак артистов продлится «до самого, что ни на есть конца», так как их объединяет любовь, взаимопонимание, уважение друг к другу и, конечно, дружба. Помимо прочего, люди в этом союзе являются прекрасными партнерами и в бизнесе, добавила экстрасенс.

Также она отметила, что Пугачева и Галкин по характеру прекрасно дополняют друг друга, и в этом тоже залог их крепкого брака.

«Алла Борисовна является очень сильной женщиной. Это боец, который на протяжении всей жизни борется за первенство, за лидерство <…> С такой сильной женщиной рядом будет легко не каждому мужчине. Многие мужчины ее боятся и боялись ранее. Но не Максим Галкин. Я не могу сказать, что Максим является слабым энергетически мужчиной. Просто Максим обладает определенной мягкостью характера, уступчивостью, и в сочетании с характером Аллы Борисовны получается замечательный семейный тандем», — рассказала экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какими были девять лет брака Пугачевой и Галкина.

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