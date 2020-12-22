В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места гибели женщины в Ружейном переулке столичного района Хамовники.

5-tv.ru

В настоящее время полиция Москвы выясняет обстоятельства смерти. На кадрах с места ЧП видно, что женщина одета в дорогую шубу и домашний костюм. Возможно, погибшая достаточно была обеспечена. Примечателен тот факт, что костюм достаточно чистый. И это при том, что голова ее разбита в дребезги.