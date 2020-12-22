Женщина без головы и в дорогой шубе — первые кадры из столичных Хамовников
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 000
Обстоятельства смерти в настоящее время устанавливает полиция.
Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места гибели женщины в Ружейном переулке столичного района Хамовники.
В настоящее время полиция Москвы выясняет обстоятельства смерти. На кадрах с места ЧП видно, что женщина одета в дорогую шубу и домашний костюм. Возможно, погибшая достаточно была обеспечена. Примечателен тот факт, что костюм достаточно чистый. И это при том, что голова ее разбита в дребезги.
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