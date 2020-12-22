Женщина без головы и в дорогой шубе — первые кадры из столичных Хамовников

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 000

Обстоятельства смерти в настоящее время устанавливает полиция.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры с места гибели женщины в Ружейном переулке столичного района Хамовники.

5-tv.ru

В настоящее время полиция Москвы выясняет обстоятельства смерти. На кадрах с места ЧП видно, что женщина одета в дорогую шубу и домашний костюм. Возможно, погибшая достаточно была обеспечена. Примечателен тот факт, что костюм достаточно чистый. И это при том, что голова ее разбита в дребезги.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.35
0.68 92.07
1.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:56
«Как родили, так и обеспечивайте»: слова удмуртской чиновницы возмутили жителей
11:46
Борис Граческий рассказал, кем видит своего новорожденного сына
11:37
Задержана подозреваемая в похищении 20 тысяч долларов у вдовы Евгения Леонова
11:35
Женщина получила жуткие ожоги в сауне фитнес-клуба в Москве
11:32
Каким пациентам с коронавирусом опасно лечиться дома? — мнение биолога
11:27
Лободу обвинили в плагиате несостоявшегося номера для «Золотого граммофона»

Сейчас читают

В Краснодаре проходит спецоперация по поимке грабителей банка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака
В какие дни недели везет разным знакам зодиака?
Дочь Легкоступовой расплакалась после известия о решении главы СК РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака