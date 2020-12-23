Тарзан оставил Наташу Королеву без квартиры, где проводил время с любовницей

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Светлана Александрова
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Сергей Глушко решил избавить жену от недвижимости, с которой связаны неприятные для нее воспоминания о его изменах.

Тарзан оставил Наташу Королеву без квартиры, где проводил время с любовницей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Уличенный недавно в изменах муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, вновь провинился перед супругой. Как оказалось, он в тайне от певицы продал квартиру, в которой в ее отсутствие встречался с любовницами. Признание стриптизер сделал Африке, куда отправился вслед за Королевой, принимающей участие в шоу «Племя» на телеканале «Пятница».

«Я хочу тебе сообщить одну новость, которую ты еще не знаешь. Я продал квартиру — решил, раз уж она такая несчастливая для нашей семьи и в ней собрался весь комок грязи, то ее лучше продать. Я знаю, что ты туда не хочешь возвращаться», — цитирует Тарзана интернет-издание «Собеседник.ru».

Такое самоуправство мужа Наташу Королеву не только не порадовало, но и возмутило.

«В чем квартира виновата? Диван бы этот продал!», — заявила певица.

Пока неизвестно, простит ли Королева очередную выходку мужа, это станет понятно в ближайшее время из очередной серии африканского проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наташа Королева совершенно не обрадовалась внезапному появлению Сергея Глушко на острове Занзибар, где она проводит время с аборигенами и пытается забыть о потрясениях последних месяцев.

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