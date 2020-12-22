«Большой облом»: Королева не обрадовалась визиту Тарзана на остров в Танзании

Отъезд Наташи Королевой на остров в Танзанию не стал препятствием для любви. Супруг певицы Сергей «Тарзан» Глушко не выдержал разлуки и рванул за ней. Уже через несколько дней он настиг беглянку, чем, правда, не вызвал у нее восторга.

«Елки-палки, только я смылась, только стала обживаться в племени и уходить мыслями от всего… Появление Сереги было большим обломом», — цитирует Королеву «Дни.ру».

Сам стриптизер был совершенно счастлив увидеть супругу. Он поделился видео своего пребывания на острове с подписчиками в Instagram.

«Всем пламенный привет!» — написал Тарзан.

Instagram @tarzan___official

«Побег» артистов на остров — часть шоу, в котором они принимают участие. Проект «Племя» стартовал на телеканале «Пятница», в эфир вышла первая серия. В программе знаменитости предстоит выжить в племени аборигенов на острове Занзибар. Правда, повод для такого экстрима у певицы был нешуточный — осенью разразился скандал в ее семье после измены мужа.

Страсти звездного союза полоскали в прессе больше месяца, после чего Королева решила скрыться от любопытной общественности, уехав в Танзанию. Однако отсутствие артистки не мешает сплетникам строить версии дальнейшей жизни ее семьи. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Николай Басков проболтался о том, разведутся ли Королева и Тарзан.