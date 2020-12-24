Видео с места, где отвергнутый возлюбленный открыл стрельбу по девушке в Москве

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 1 025

Сейчас пострадавшая госпитализирована.

Фото, видео: Depositphotos / friday; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места, где неизвестный выстрелил в девушку. По предварительным данным, ЧП произошло на Профсоюзной улице в Москве. Пострадавшая пережила клиническую смерть, сейчас ее везут в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что злоумышленник открыл стрельбу, когда москвичка подходила к своему подъезду вместе с двумя подругами, а после  скрылся.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно розыскных мероприятий направленных на розыск и задержание подозреваемого. 

Согласно неподтвержденной информации ранение девушке нанес  отвергнутый возлюбленный, который оказывал ей знаки внимания, но получил отказ.По предварительной версии, злоумышленник решил отомстить, караулил женщину почти месяц и напал на нее на Профсоюзной улице. 

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