Суды удалили с избирательных участков 15 наблюдателей

Пятнадцать наблюдателей были удалены с избирательных участков во время голосования на основании судебных решений. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Из общего числа отстраненных участников избирательного процесса шесть представляли КПРФ. Еще столько же наблюдателей были направлены партией «Яблоко». Принадлежность остальных трех человек глава ЦИК не уточнила.

По словам Памфиловой, решения об удалении принимались преимущественно из-за попыток вмешаться в деятельность избирательных комиссий, а также действий, провоцировавших конфликтные ситуации на участках.

Председатель Центризбиркома назвала открытость и прозрачность российского избирательного процесса большим достижением. Она также подчеркнула, что кампания прошла максимально чисто и спокойно.

Говоря о зафиксированных нарушениях, глава ЦИК сравнила нынешнюю ситуацию с предыдущими выборами.

«Раньше была масса эксклюзива, а сейчас его нет», — сказала Памфилова.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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