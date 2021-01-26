Сколько раз в жизни влюбятся разные знаки зодиака?

По мнению астрологов, для каждого знака зодиака звездами предначертано свое представление о любви и отношениях. Так, один может менять партнеров всю жизнь, а другой до конца дней будет вспоминать первого избранника. Принято считать, что в среднем на человека приходится четыре шанса составить личное счастье. Но что же предсказывает ваш гороскоп?

Овен

Для Овна любовь — важнейшая составляющая жизни. Взаимное притяжение — одно из главных удовольствий, которые может получить человек. При этом представители знака всегда стремятся познать партнера, вникнуть в его мысли и чувства. Но, даже если у Овна будет много встреч и романов, настоящую привязанность он способен испытать лишь раз.

Телец

Для Тельцов состояние романтического волнения также является желанным и необходимым. Они просто обожают новые знакомства, повторяют их вновь и вновь, пытаясь снова с головой окунуться в чувство эмоциональной близости и физического влечения. Но настоящая любовь в жизни этого знака может случиться только дважды.

Близнецы

Близнецов можно назвать натурами ветреными. Они часто сомневаются в выборе и «порхают» с одного любовного цветка на другой: старые чувства охладевают и на их место приходят новые, более сильные и волнительные. Жажда нового может привести и к одиночеству, но все же у Близнецов есть целых четыре попытки создать крепкий союз.

Рак

Кажущаяся осознанность и избирательность Раков, на самом деле, рискованна. Дело в том, что она не позволяет порой увидеть преимущество того, кто рядом, любит и надеется на взаимность, а кроме прочего, заслуживает ее. Это давление на себя и на партнера сможет стать причиной напрасных расставаний. Возможно, первый союз или брак закончится разрывом, но во второй раз должно повезти!

Лев

Вера в любовь присутствует во Львах, но любопытство сильнее. Им хочется попробовать как можно больше, испытать все удовольствия и сюрпризы судьбы. Поэтому романтические отношения завязываются с весьма ранних лет, и часто это бывают очень сильные чувства. Но если в первый раз не повезло, будет и второй шанс, не отчаивайтесь. Главное — постарайтесь отнестись серьезно и ответственно к партнеру.

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Дева

Девы зациклены на своем развитии и с трудом раскрывают для себя достоинства окружающих. Но это не значит, что любви им не видать. Скорее всего, после череды неоднозначных романов, полных сомнений и трений, представители этого знака смогут распознать свою единственную настоящую любовь.

Весы

Весам свойственно превозносить своих избранников и ценить их интересы больше своих. Поэтому часто отношения становятся тяжелыми и постепенно рушатся. Но судьба позаботилась об этом знаке и приготовила ему целых три попытки обрести семейное счастье. К третьей Весам необходимо будет все-таки научиться уважению к собственным потребностям.

Скорпион

Скорпионы к понятию любви относятся скептически. В теорию «жили душа в душу и умерли в один день» они не очень верят, хотя способны на жаркие и искренние чувства. Но знаку отмерено три шанса на создание пары. Пройдя через романтические испытания, Скорпионы смогут понять суть человеческих отношений и обрести верного союзника.

Стрелец

Стрельцам подарено большое количество попыток — как минимум четыре, а может, и больше. Просто они обожают влюбляться и не могут посвятить себя одному партнеру на всю жизнь. Со временем необходимо изменить тактику и понять, что побег из отношений, как только они становятся серьезными, не спасение, а шаг к одиночеству. Вероятнее всего, самым успешным будет четвертый по счету союз.

Козерог

Козерогов ждет лишь одна настоящая любовь. Но это не ограничения судьбы, а отражение сути характера человека. Просто он настолько амбициозен и тщателен, что выберет своего единственного не за притягательность или сексуальность. Нет, это будет самый достойный претендент, которого Козерог будет превозносить, ради которого пойдет на все.

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Водолей

Водолеям трудно выбрать между свободой и независимостью и узами брака или романа. Этот конфликт они пронесут через многие отношения, но рано или поздно придется его разрешить, пишет Femmie.ru. Первый союз окажется наивным, основанным лишь на эмоциях, зато второй и, скорее всего, последний — раскроет истинные чувства и способность быть опорой для партнера.

Рыбы

Неуверенность Рыб не раз подводила их в сердечных делах. Мечты о сказочной истории любви разбивались о камни обыденности жизни и реальных отношений. Страх испортить идиллию тоже не помогает сохранить пару. У Рыб есть лишь один шанс на крепкую семью, настоящее чувства, поэтому важно стать смелее в своих проявлениях и не бояться сложностей.

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