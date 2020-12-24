Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе

Пандемия коронавируса вызвала споры о том, как нужно регулировать водный баланс тем, кто инфицирован COVID-19.

Так, анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин в беседе с MK.RU заявил, что больному коронавирусом можно выпивать в день не более 20 миллилитров воды на килограмм веса. По его словам, такое решение обусловлено тем, что во время болезни в легких и так скапливается избыточное количество воды. Увеличение дозы пациентом может навредить организму.

«Это ключевое отличие COVID-19 от остальных ОРЗ. Поражение легких здесь протекает иначе, в них возникает избыток воды. Поэтому не нужно потреблять избыточное количество воды. Бездумное потребление большого количества воды при коронавирусе может скорее навредить», — сказал Саяпин.

Также медик подчеркнул, что ограничение на потребление пациентом воды сейчас вводят даже в стационарах. Однако при этом он уточнил, что если легкие человека не поражены, то пить можно сколько угодно. В заключение врач напомнил, что назначение лечения любому пациенту носит индивидуальный характер.

Существует и полярное мнение, что больным COVID-19 нужно пить больше воды. 5-tv.ru проконсультировался с двумя врачами и выяснил, что из этого миф, а что — реальность.

По мнению врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Ксении Бочаровой, пациентам с коронавирусом необходимо увеличивать дозу потребления жидкости. Однако, тут есть нюансы.

«Когда повышается температура, идет повышенное потоотделение. Поэтому мы должны восстанавливать водный баланс. Но тут точно так же, как и со здоровым человеком — если пациент не имеет хронических заболеваний, то ему достаточно около трех литров жидкости в сутки», — сказала врач.

При этом важно обращать внимание на наличие сопутствующих заболеваний у человека, отметила Бочарова. Так, для пациентов с сахарным диабетом существуют даже специальные рекомендации по организации восстановления водного баланса. От того, как будет протекать этот процесс, зависит течение болезни и уход ее в более тяжелую фазу.

«Есть рекомендации, где указано, что такой пациент должен восстанавливать баланс, употребляя минерализованную теплую жидкость в объеме 70-80 миллилитров каждый час», — сказала медик.

Не рекомендуется сильно увеличивать количество жидкости тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В некоторых случаях это даже может быть опасно, подчеркнула Бочарова.

«Увеличивать количество жидкости более двух с половиной литров в сутки — это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это всегда риск для компенсации сердечно-сосудистой недостаточности. Поэтому сильно увеличивать объем жидкости таким пациентам нецелесообразно и даже в некоторых случаях опасно», — заключила врач.

Что касается утверждений, что больным COVID-19 нужно, напротив, снижать объем употребляемой жидкости, это миф, заверил врач, клинический фармаколог Родион Осешнюк. Именно вода помогает бороться с одним из механизмов, с помощью которых вирус одолевает организм.

«Если вы заболели новой коронавирусной инфекцией, обязательно нужно пить больше жидкости. Это связано с тем, что один из механизмов повреждения ткани COVID-19 — это микротромбозы. И чтобы с ними справиться, необходим достаточный уровень жидкости в организме. Поэтому обязательно пейте побольше теплых напитков — различных морсов, компотов, чаев, и будьте здоровы», — заключил врач.

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