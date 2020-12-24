Матвиенко отреагировала на идею введения «ковидных паспортов»

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила категорически против введения «ковидных паспортов» для тех, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела. Об этом она заявила в ходе итоговой пресс-конференции.

По ее словам, такое предложение выглядит как антиутопия. Кроме того, спикер напомнила, что иммунитет к инфекции может исчезнуть через некоторое время после болезни, а значит, в таких документах нет необходимости.

«Это, знаете, из области антиутопии, я бы сказала, такого рода предложения, еще паспорта… Ну, устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, конечно, это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», — сказала Матвиенко.

Также она отметила, как важно, что России за время пандемии удалось нарастить объемы тестирования на COVID-19. По мнению спикера, это говорит о том, что проводится выявление болезни на ранних стадиях и принятие соответствующих мер.

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