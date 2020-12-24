Астрономы NASA бьют тревогу: гигантский астероид стремительно приближается к Земле. По примерным оценкам, тот самый 501647 (2014 SD224) из семейства Атонов подойдет к планете на критическое расстояние уже 25 декабря — прямо в день католического Рождества.

Конечно, за последнее время таких «непрошенных гостей» было великое множество, однако опасность нынешнего в том, что траектория его пролегает через внутреннюю сторону земной орбиты. Эксперты поясняют, что ввиду этого фактора предсказать поведение астрономического тела просто невозможно.

Ну, а пока рассуждать о вселенской катастрофе рано, ведущий таролог Галина Янко рассказала, чем опасен для людей сам факт сближения неизвестного космического тела с Землей.

«Мы не должны бояться астероида — удара он не принесет. Но где-то будут погодные катаклизмы», — отметила эксперт.

По словам таролога, сближение гигантского космического тела с планетой также чревато незначительным ухудшением самочувствия, как при магнитных возмущениях, и излишней эмоциональностью.

Взрослым людям, страдающим гипертонией, следует тщательнее следить за здоровьем. Остальным же — остерегаться ссор и скандалов. Возможны небольшие неприятности на работе.

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