Как может отразиться на здоровье людей приближающийся к Земле астероид? — мнение таролога

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 3 687

По оценкам экспертов, диаметр космического тела сравним с размером двух футбольных полей!

Фото, видео: Depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

Астрономы NASA бьют тревогу: гигантский астероид стремительно приближается к Земле. По примерным оценкам, тот самый 501647 (2014 SD224) из семейства Атонов подойдет к планете на критическое расстояние уже 25 декабря — прямо в день католического Рождества.

Конечно, за последнее время таких «непрошенных гостей» было великое множество, однако опасность нынешнего в том, что траектория его пролегает через внутреннюю сторону земной орбиты. Эксперты поясняют, что ввиду этого фактора предсказать поведение астрономического тела просто невозможно.

Ну, а пока рассуждать о вселенской катастрофе рано, ведущий таролог Галина Янко рассказала, чем опасен для людей сам факт сближения неизвестного космического тела с Землей.

«Мы не должны бояться астероида — удара он не принесет. Но где-то будут погодные катаклизмы», — отметила эксперт.

По словам таролога, сближение гигантского космического тела с планетой также чревато незначительным ухудшением самочувствия, как при магнитных возмущениях, и излишней эмоциональностью.

Взрослым людям, страдающим гипертонией, следует тщательнее следить за здоровьем. Остальным же — остерегаться ссор и скандалов. Возможны небольшие неприятности на работе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что предсказывала провидица Ванга России на 2021 год.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.84
-0.62 91.35
-0.63
Володина назвала даты рождения людей, которых ждет успех зрелом возрасте

Последние новости

21:37
За гранью реальности: Монеточка презентовала клип на песню «Папина любовница»
21:26
Тысячи туристов устремились на Красную поляну, где открылся горнолыжный сезон
21:15
Что означает буква V в названии российской вакцины от коронавируса
21:02
От скромной девочки до эпатажной дамы: как менялась Волочкова
20:51
Путин подвел итоги работы правительства в 2020 году
20:39
«Буду просить Всевышнего» — вдова Джигарханяна торопится воссоединиться с мужем

Сейчас читают

Как может отразиться на здоровье людей приближающийся к Земле астероид? — мнение таролога
«Необычайно одаренные!» — медиум предрекла будущее Гарри и Лизе Галкиным
Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе
Брошенная и несчастная: кем была трагически погибшая Ирина Шафирова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

ТОП-4 светских львиц, умерших от «красивой» жизни — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака