Любовь не вечна: Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

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Нюра Незванова
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Мировой суд удовлетворил иск актрисы о расторжении брака с продюсером «На-На».

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина больше не муж и жена. Продюсер и актриса развелись 24 декабря 2020 года.

Инициатором расторжения брака стала артистка, именно она 6 ноября этого года подала исковое заявление. О том, что селебрити больше не вместе, сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Бари Каримович и Лидия Николаевна расписались 20 ноября 2018 года. На заседание по делу о разводе экс-супруги не пришли.

Уходящий год для Алибасова стал не самым лучшим, отмечает его агент. Сначала продюсера «На-На» обокрали, затем было следствие о покушении на убийство, потом серьезное заболевание, дележ квартиры, которую Федосеева-Шукшина ему подарила, а он отписал на своего помощника и многое другое.

«Катализатором развода стала именно квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно при помощи своего адвоката Юлии Вербицкой-Линник, когда продюсер продал ее своему помощнику (имел на это полное право — закон дает право распоряжаться подаренной квартирой как своей собственностью), с целью получения средств на лечение. Когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Шукшина своим требованием вернуть квартиру обратно поставили продюсера в очень сложное положение», –сказал Горжанкин.

Судя по социальным сетям Алибасова, бывшие возлюбленные не общаются, а у Бари Каримовича появилась новая пассия, которая, предположительно, ждет от него ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алибасов сообщил Жорину, что собирается покончить с собой.

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