Вдова Караченцова рассказала, откуда у нее деньги на отдых в Париже и Дубае

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Рита Цветкова
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Пенсия Людмилы Поргиной составляет 53 тысячи рублей.

Вдова Караченцова рассказала, откуда у нее деньги на отдых в Париже и Дубае

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина объяснила, откуда у нее средства на регулярные поездки в Париж и Дубай. Актриса призналась, что помимо увеличенной пенсии, она получает половину зарплаты в театре и финансовую поддержку от детей.

«Я заслуженная артистка. Мэр Москвы прибавил нам 30 тысяч. Низкий поклон от нас за это Сергею Семеновичу. Пенсия была 23 тысячи, а стала 53. Конечно, я живу не только на эти деньги. У меня сын, невестка — дети заботятся обо мне, помогают», — говорит Поргина.

По словам Людмилы Андреевны, в последние годы она была мало задействована в работе театра, так как все время посвящала заботе о здоровье супруга, который боролся с онкологией. Однако, если она вернется на сцену, то станет получать около 100 тысяч рублей, что, по мнению актрисы, достойное жалование, ведь большинство россиян живут и на меньшие средства.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Как рассказала Поргина в беседе с «Вечерней Москвой», во время поездок с Караченцовым по монастырям в деревнях ей «хотелось плакать» от того, каким трудом жители провинции зарабатывают деньги. Поэтому артистка «всегда помогала и старается помогать другим».

«Я не для того, чтобы себе драгоценности покупать, на передачи прихожу. Я инвалидам помогаю, которым ждать помощи неоткуда», — сказала она.

В том, чтобы творить добрые дела вне зависимости от богатства или бедности, Людмила Андреевна, по собственному признанию, видит смысл жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении Поргиной относительно состояния актера Валентина Гафта в последние дни перед смертью. Знаменитый артист, писатель и поэт скончался 12 декабря на 86-м году жизни.

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