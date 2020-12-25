«Надо быть терпимее»: Ярмольник рассказал о вынужденной проституции актеров

Актер Леонид Ярмольник признался, что среди актеров распространены вынужденная проституция и воровство. Необычное заявление он сделал в новом выпуске передачи на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Правда, выразился Ярмольник фигурально. Так, сам он, по его словам, у многих знаменитостей что-то «украл».

«Подворовывал у Чаплина безнадежно, подворовывал у Николсона, Де Ниро, у Хоффмана, у Яковлева, у Ульянова, у Гриценко, — с улыбкой рассказал Ярмольник. — Профессия такая. Она вся состоит на воровстве, которое начинает работать только тогда, когда ты умеешь это присвоить».

Артист, известный по фильмам «Ищите женщину», «Одиссея капитана Блада», «Орел и решка», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тот самый Мюнхгаузен» и многим другим, признал также, что неспроста о его коллегах по цеху ходят самые разные нелицеприятные слухи.

«Если говорить об артистах, то иногда артистов называют проститутками — потому что, да, они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем. Я могу сказать, что артист должен уметь подстраиваться под ту пищу, которую ему сегодня дают», — сказал Ярмольник.

В противном же случае даже талантливых исполнителей просто перестают звать на определенные роли, а потом и вовсе забывают. За излишнюю принципиальность Леонида частенько ругала его супруга Оксана.

«Нужно открывать себя заново, быть терпимее, уметь прощать, иногда превращаться в студента», — отметил он напоследок.

Зрителям понравился новый выпуск шоу, как и замечания гостя.

«Леонид Ярмольник — классный актер и замечательный человек!»;

«Замечательный актер, симпатичный человек. Приятно слушать»;

«Всегда интересен и современен», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Леонида Ярмольника излечилась от коронавируса.