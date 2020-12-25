«Восстал из мертвых»: «Наполеон» пришел на суд к историку Соколову в Петербурге

«Наполеон Бонапарт» пришел к зданию Городского суда в Петербурге, где началось оглашение приговора расчленившему свою возлюбленную-аспирантку Анастасию Ещенко Олегу Соколову. На вопросы журналистов персонаж в образе с ужасным «французским» акцентом неоднозначно объяснил причину своего визита.

«На днях я узнал о том, что Соколов в меня сильно влюблен. Я восстал из мертвых, чтобы объяснить всем, что эти чувства не взаимны. <…> Я, Наполеон Бонапарт — император французов, осуждаю самозванца Соколова. <…> Олег Соколов — преступник», — произнес персонаж.

После нескольких минут позерства молодой человек в образе Наполеона прошел в здание суда.

Известно, что резонансное дело привлекло внимание общественности не только в России, но и за рубежом. Прямая трансляция судебного заседания ведется на русском и английском языках.

Государственное обвинение просит назначить Олегу Соколову наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Представители защиты настаивают на вдвое меньшем сроке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Петербурге огласит приговор историку Соколову.