Видео с места ЧП с пассажирским Boeing в столичном «Внуково»
Прибывший из Якутии лайнер выкатился во время посадки за пределы ВПП.
Фото, видео: 5-tv.ru
Предварительной причиной ЧП с пассажирским Boeing в столичном «Внуково» стало плохое сцепление из-за метеоусловий, поэтому он выкатился за пределы ВПП при посадке, говорят эксперты.
В настояще время все пассажиры, прибывшего их Якутии воздушного судна благополучно добрались до терминала и покинули московский аэропорт.
На оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах видно, что территория возле взлетно-посадочных полос (ВПП) во «Внуково» сильно заснежена.
Как сообщалось ранее, в столицу сегодня нагрянул шторм «Грета», который обещает серьезное ухудшение погоды в регионе и обильный снегопад.
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