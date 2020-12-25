Видео с места ЧП с пассажирским Boeing в столичном «Внуково»

Предварительной причиной ЧП с пассажирским Boeing в столичном «Внуково» стало плохое сцепление из-за метеоусловий, поэтому он выкатился за пределы ВПП при посадке, говорят эксперты.

В настояще время все пассажиры, прибывшего их Якутии воздушного судна благополучно добрались до терминала и покинули московский аэропорт.

На оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru кадрах видно, что территория возле взлетно-посадочных полос (ВПП) во «Внуково» сильно заснежена.

Как сообщалось ранее, в столицу сегодня нагрянул шторм «Грета», который обещает серьезное ухудшение погоды в регионе и обильный снегопад.