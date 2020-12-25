Названа дата государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике

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Егор Измалкин
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Перенос из-за пандемии коснулся всей системы оценки образовательного процесса в России.

Названа дата государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учеников девятых классов в 2021 году пройдет с 24 мая по 28 мая 2021 года. Об этом сообщает Минпросвещения со ссылкой на заявление главы ведомства.

Резервные сроки для проведения основного периода итоговой аттестации назначена на начало июня 2021 года. А для тех, кто не сдаст, повторно экзамены по этим предметам пройдут в сентябре.

ОГЭ для выпускников девятых классов запланированы были в три этапа, но досрочный (с 20 апреля по 14 мая) был отменен для предотвращения распространения коронавируса, основной планировался в период с 21 мая по 1 июня, а дополнительный — с 3 по 22 сентября. Аттестаты девятиклассники получат по результатам экзаменов этих двух предметов. Итоговое собеседование для школьников 9-х классов 10 марта и 17 мая может состояться в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Перенос из-за пандемии коснулся всей системы оценки образовательного процесса в России. В частности, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году в России пройдет с 31 мая по 2 июля. При этом проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Дополнительный период сдачи ЕГЭ назначен с 12 по 17 июля. Досрочного периода проведения экзамена в 2021 году не будет из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2021 году абитуриентам вузов дадут право подавать результаты ЕГЭ сразу по нескольким предметам на выбор. Например, по физике или информатике. Процедура онлайн-приема документов теперь разрешена наряду с очной подачей. Кроме того, изменится и число направлений на которые можно поступить: абитуриенты могут выбрать сразу десять специальностей в одном вузе. Раньше разрешалось только три.

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