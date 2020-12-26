Думал только об одном: последняя просьба Соколова шокировала его родителей

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Виктория Андреева
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Историка из Петербурга осудили на 12 лет и шесть месяцев за хладнокровное убийство аспирантки.

Думал только об одном: последняя просьба Соколова шокировала его родителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Днем 25 декабря петербургский суд вынес обвинительный приговор историку Олегу Соколову, расчленившему свою юную любовницу-аспирантку. За решеткой он проведет 12 лет и шесть месяцев.

Присутствующие на итоговом заседании отмечали: сегодня доцент был нем словно рыба. Если ранее мог позволить себе оскорбительные высказывания в адрес журналистов, правоохранителей и даже невинно убиенной им Анастасии Ещенко, то ныне вел себя крайне спокойно.

Единственное, что тихо промолвил расчленитель в момент оглашения вердикта, касалось его близких.

«Как мне позвонить родителям? У кого просить разрешения?» — цитирует обратившегося к адвокату Соколова KP.RU.

После этого представители издания позвонили маме осужденного с целью передать слова наследника. Услышав о последнем желании сына, родительница лишь в ужасе тяжело вздохнула. Оценивать приговор убийцы его родственники не стали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как развивался роман Олега Соколова с Анастасией Ещенко и жуткие подробности роковой ночи на 8 ноября 2019 года.

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