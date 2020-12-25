От любви до убийства: преступление и наказание историка-потрошителя Соколова

Ранним утром 9 ноября 2019 года в реке Мойке в Петербурге таксист случайно заметил барахтавшегося человека. Мужчина явно не отдавал отчета в своих действиях. Прибывшие на место спасатели оперативно вытащили «ныряльщика», а вместе с ним и рюкзак… с человеческими останками.

Впоследствии выяснится, что главным героем этой истории стал преподаватель СПбГУ, 64-летний доцент Олег Соколов, жестоко расправившийся со своей возлюбленной, аспиранткой Анастасией Ещенко. Впереди — долгие месяцы следствия и приговор. Окончательный и суровый. Но обо всем по порядку.

Любовь до гроба

Их роман зародился в 2014 году. Красивая молодая студентка петербургского университета попала под очарование деловитого, серьезного и харизматичного доцента. Анастасию пленил суровый нрав Олега, а его — ее утонченность и женственность.

«Она походила на гордую принцессу», — признавался полицейским задержанный Соколов.

Сблизил влюбленных неподдельный интерес к истории, в особенности, к наполеоновской эпохе. Оба посещали балы, участвовали в реконструкциях боев. Юная прелестница называла своего будущего убийцу не иначе как «сир». Уверяла, что будет с ним до конца. Уже на второй встрече они стали близки.

«Мы долго говорили об истории, и постепенно разговор перешел в другую плоскость. Она встала, я встал, она обняла меня, я обнял ее. Мы поцеловались, и она сказала, что это первый поцелуй в ее жизни», — цитирует KP.RU жестокого расчленителя.

Об этих отношениях знал весь университет, но влюбленных осуждали лишь за глаза.

Истеричка!

Все в этой паре было прекрасно до того момента, пока Настя не поняла, что свободные отношения ее более не устраивают. По признанию Соколова, девушка регулярно шантажировала его детьми, запрещала с ними видеться и угрожала: если не разведется — уйдет навсегда.

Спустя несколько лет супруга доцента, наконец, сама проявила инициативу и подала заявление на расторжение брака. Влюбленные начали планировать свадьбу. В 2019 году, по словам, историка, он и его избранница отправились в ЗАГС. Несмотря на счастливое стечение обстоятельств, главная проблема так и не решилась: сир продолжал массу времени уделять наследникам.

«Она мне писала: „Ненавижу тебя, чертов ублюдок, и твоих выродков. Ненавижу твоих тварей“. Половина наших скандалов заканчивалась тем, что я ей говорил: „Уходи! Уходи, мы не будем жить!“. И тут она забирала свои слова обратно. Она либо начинали делать вид, что ничего не произошло, либо извинялась, но не уходила», — твердил Олег Соколов.

Он признавался, что более не мог терпеть этих скандалов. А однажды и вовсе подумал, что Настя лишь ищет причину, чтобы уйти и рассказал, что у девушки якобы давно был любовник. С ним, по версии Соколова, она и планировала учинить жестокую расправу над историком с целью завладеть его квартирой ценой в 20 миллионов рублей.

Враг № 1

Помимо Ещенко выводил из себя историка и его коллега по цеху — Евгений Понасенков. Олег Соколов утверждал: этот человек доставал его своими провокационными комментариями, а также, в прямом смысле этого слова, отравлял его жизнь жуткими выходками. В частности, якобы просил своих друзей и товарищей подбрасывать под дверь доцента мертвых крыс, отправлять наводящие ужас послания.

Именно этими факторами, в том числе, историк оправдывал свое неадекватное поведение на суде. Понасенков, в свою очередь заверял, что Соколов всегда был личностью с неустойчивым характером.

«Я предупреждал, что он очень опасен. Я понимал, что у него какие-то психологические проблемы. Это очевидно было. Это очевидно, если вы просто изучите ситуацию и посмотрите на его поведение даже на лекциях», — подчеркнул Евгений, отметив, что Олег едва ли не бил своих студентов.

Instagram @evgenii_ponasenkov

Кровожадный убийца

Жуткая драма в квартире преподавателя СПбГУ разыгралась в ночь на 8 ноября. Влюбленные снова сильно поссорились. Как утверждала адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева, причиной были отнюдь не дети, а тот факт, что Соколов изменял любимой с бывшей супругой.

«Мы поссорились, я хотел припугнуть выстрелом под ухо, но она бросилась на меня, в руках у нее был нож, я выстрелил и попал в голову, дальше ничего не помню», — рассказывал следователям доцент.

Юрист же опровергала эти слова, уверяя, что историк тщательно планировал хладнокровную расправу. Бакшеева отметила, что незадолго до трагедии Олег заходил в Google-карты и искал подходящие районы, где можно спрятать тело.

Около двух часов ночи 8 ноября Анастасия в последний раз связалась с родственниками.

Обвинение настаивало: доцент специально выжидал время, пока любимая заснет и только потом приступил к расправе.

После «примирения» Соколов направился в одну из комнат, где достал спрятанный обрез и четыре патрона. Зарядив ружье, подошел к избраннице и с близкого расстояния произвел серию выстрелов в голову Ещенко. После — переместил тело под кровать и благополучно пошел заниматься своими делами.

«8-го вечером у него была назначена встреча с двумя морскими офицерами, и он не хотел переносить ее даже после того, что произошло», — комментировали ситуацию правоохранители.

СПБГУ

Так, уже спустя несколько часов после убийства Олег Валерьевич счастливо принимал гостей, а те даже не подозревали, что в квартире находится труп. Историк пил коньяк, закусывал бутербродами с красной икрой и расхваливал горячо любимого Наполеона. Проводив друзей, решил, что самое время приступить к «распилу».

«Стал смотреть, как вынести тело, и тут понял, что тело, которое я легко поднимал, когда она была жива, я не могу поднять. Я попытался приподнять тело, понять, как это вынести. Понял, что мне не справиться. Тогда я понял, что придется разделить тело. Детали этого омерзительного действия я не помню», — заявлял историк.

Он признался, что для быстрого решения проблемы воспользовался плотницкой пилой и кухонным ножом. После упаковал части тела в полиэтиленовые мешки: один — с телом, другой — с ногами, третий — с руками. Голову растерзанной Анастасии впоследствии при обыске найдут в его квартире.

Со слов Соколова, недолго думая, он выбросил мешки из окна, затем подобрал их и направился к реке Мойке. И если тяжелые утонули быстро, то рюкзак с кистями всплыл. Страшащийся тюрьмы историк быстро перемахнул за ограждение и принялся топить легкий «груз». С ним же через несколько минут и выловили Соколова спасатели.

Прошу пощады!

На допросах и суде историк не раз утверждал: если бы у него было хотя бы несколько дней, он с радостью бы покончил с собой, как и планировал. Доцент заявил, что ему нужно было лишь попрощаться с детьми и оформить наследство. Но помешали правоохранители.

Последнее слово Олега Соколова было также неоднозначным. Бывший преподаватель официально признал вину, однако все время доказывал, что не мог поступить иначе — его просто «довело окружение». Ещенко, и самодур Понасенков.

Он попросил у родителей растерзанной аспирантки прощения и заметил, что если бы мама Насти захотела его убить — смиренно бы принял эту смерть. Следом — взорвался и накричал на следователей, поскольку не хотел, чтобы его считали трусом. В заключение, театрально упал на колени.

«Три с половиной года длилась эта искренняя, преданная любовь! Настоящая любовь! <…> Я, конечно, понимаю, что грешно, но я хотел бы просить хотя бы о малом снисхождении. Простите человека, который сошел с ума от всего, что ему пришлось пережить. <…> Кара настигнет меня неминуемо… но я ничего не боюсь!» — вопил историк.

Как бы то ни было, 25 декабря суд вынес неутешительный приговор доценту Соколову. Его признали виновным в умышленном убийстве Анастасии Ещенко (часть 1 статьи 105 УК РФ) и в незаконном приобретении и хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Олега Соколова к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

В ходе следствия было доказано, что в момент совершения тяжкого преступления историк находился в здравом уме, не выявили у него и психологических отклонений. Суд признал, что доцент заранее планировал убийство — в этой истории случайностей не было.

Сам Соколов заявил, что не согласен с «несправедливым» наказанием и что жизнь его никогда не станет прежней. В заключение лишь добавил, что не хочет остаться в глазах общественности страшным злодеем и душегубом, каковым его якобы выставляют СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировал приговор Олегу Соколову его коллега Евгений Понасенков.