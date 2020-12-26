Стали известны победители проекта «Ледниковый период»

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Карина Бернтгольц
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В течение нескольких месяцев зрители с интересом наблюдали за номерами своих кумиров и отмечали их прогресс.

Стали известны победители проекта «Ледниковый период»

Фото: Instagram @kuzmummy

Новый сезон популярного шоу "Ледниковый период" подошел к концу. Оглашены имена победителей. В финал проекта прошли восемь пар, каждая из которых показывала высокий уровень фигурного катания и с каждым прокатом совершенствовала свои навыки. Справедливому жюри пришлось выбрать лучших из лучших. Задача была непростой.

Согласно судейским оценкам, лидерами "Ледникового периода" стали актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт. Профессиональные спортсмены высоко оценили сложные элементы, которые с легкостью удавалось выполнять партнерам и артистизм каждого из них. В социальных сетях фанаты уже начали поздравлять кумиров.

Ненамного от лидеров отстали актер Вячеслав Чепурченко и фигуристка Яна Хохлова. И фанаты, и жюри высоко оценили мастерство артиста, который за несколько месяцев стал совершенно свободно держаться на коньках. Некоторые даже прочили Чепурченко карьеру фигуриста, однако в ответ на предложения поучаствовать в ледовых шоу, звезда лишь улыбался.

Instagram @slavache2020

Целая армия поклонников поддерживала также телеведущую Регину Тодоренко и олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Каждый раз знаменитости буквально превозмогали себя, выходя на лед, и за это заслужили похвалу жюри. Этой паре присудили третье место. По мнению зрителей - заслуженно. Яркие, амбициозные, решительные Регина и Роман пробовали себя в совершенно разных образах, и в каждом из них смотрелись органично. 

Instagram @reginatodorenko

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто, по словам Максима Галкина, стал фаворитами Аллы Пугачевой в шоу "Ледниковый период". 

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