Стали известны победители проекта «Ледниковый период»

Новый сезон популярного шоу "Ледниковый период" подошел к концу. Оглашены имена победителей. В финал проекта прошли восемь пар, каждая из которых показывала высокий уровень фигурного катания и с каждым прокатом совершенствовала свои навыки. Справедливому жюри пришлось выбрать лучших из лучших. Задача была непростой.

Согласно судейским оценкам, лидерами "Ледникового периода" стали актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт. Профессиональные спортсмены высоко оценили сложные элементы, которые с легкостью удавалось выполнять партнерам и артистизм каждого из них. В социальных сетях фанаты уже начали поздравлять кумиров.

Ненамного от лидеров отстали актер Вячеслав Чепурченко и фигуристка Яна Хохлова. И фанаты, и жюри высоко оценили мастерство артиста, который за несколько месяцев стал совершенно свободно держаться на коньках. Некоторые даже прочили Чепурченко карьеру фигуриста, однако в ответ на предложения поучаствовать в ледовых шоу, звезда лишь улыбался.

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Целая армия поклонников поддерживала также телеведущую Регину Тодоренко и олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Каждый раз знаменитости буквально превозмогали себя, выходя на лед, и за это заслужили похвалу жюри. Этой паре присудили третье место. По мнению зрителей - заслуженно. Яркие, амбициозные, решительные Регина и Роман пробовали себя в совершенно разных образах, и в каждом из них смотрелись органично.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто, по словам Максима Галкина, стал фаворитами Аллы Пугачевой в шоу "Ледниковый период".