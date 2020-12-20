Галкин назвал фаворитов Пугачевой в «Ледниковом периоде»

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Светлана Александрова
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Примадонна оказалась фанаткой популярного шоу.

Галкин назвал фаворитов Пугачевой в «Ледниковом периоде»

Фото: www.globallookpress / Dmitry Golubovich

Алла Пугачева оказалась фанаткой «Ледникового периода» Об этом рассказал муж Примадонны Максим Галкин в своей программе «Сегодня вечером», которая была посвящена популярному шоу. Он признался, что посмотреть все выпуски соревнований на льду у него не хватило времени, зато его супруга в курсе всего происходящего.

«Алла всегда смотрит, следит, изучает, кто как выступает», — цитирует Галкина «Экспресс газета».

Фаворитами Аллы Борисовны, по его словам, является в этом сезоне Ольга Кузьмина, выступающая в паре с бронзовым призером чемпионата мира по фигурному катанию Александром Энбертом. Они одержали победу в восьми выпусках из 12.

«Когда собирался на эту программу, то не смотрел много выпусков, но спросил у Аллы. Она ответила: „Кузьмина катается как профессионал"», — сказал ведущий.

Ольга Кузьмина, которая присутствовала в студии, была явно польщена высокой оценкой певицы. Она призналась, что долгое время отказывалась участвовать в «Ледниковом периоде», но потом любопытство одержало верх, и она решила попробовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после победы в «Ледниковом периоде» Кузьминой и Энберта хейтеры обрушились в соцсетях с критикой на Ольгу Бузову, которая тоже принимала участие в этом телепроекте.

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