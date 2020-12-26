Шокирующий сюрприз: Новый год Алены Кравец на Рублевке оказался под угрозой срыва

Светская львица Алена Кравец, как и миллионы россиян, с нетерпением ждет Нового года. Во многом, потому что надеется на скорое решение старых проблем и урегулирование конфликтов. Ну и, конечно, просто мечтает о свершении самых заветных желаний.

В беседе с 5-tv.ru звезда рассказала о праздничных семейных традициях, о том, чего хочет и боится больше всего на свете.

Предпраздничная суета

Выяснилось, что Алена не относится к числу тех, кто за несколько дней до праздника начинает закупать продукты и готовит «шубу» с оливье. Согласно ее личным правилам, на столе должны стоять исключительно изысканные блюда.

«Я не люблю эти салаты, оливьешечки. Вместо них можно, например, салатик из крабов настоящих, устрицы, морепродукты. Конечно же, как и все, я очень люблю мандарины. Потому что мандарины ассоциируются с зимой, детством», — отметила Кравец.

Несмотря на то, что звезде уже 35 лет, она не перестает верить в чудеса. Оказалось, что у артистки есть сразу два лайфхака по исполнению новогодних желаний.

«Очень люблю под бой курантов съедать виноградинки и загадывать желания! Или можно делать записочки. Пишете самое сокровенное на бумажке под бой курантов быстренько зажигаете, пепел — в шампанское и быстренько залпом все выпить. Но главное хорошо сжечь бумажку!» — предостерегла от неожиданных нюансов за столом Алена.

Неприятный сюрприз

Собеседница призналась, что больше всего на свете хочет мира и покоя в семье, а также чтобы люди были здоровы. При этом отмечает: ни один лайфхак не поможет осуществить мечту, если в голове будут грустные мысли. Важно даже в экстренной ситуации собраться и направить энергию на созидание.

«Новый год — семейный праздник. Мне хотелось бы спокойно встретить его в семейном кругу. Но так как в семье еще какая-то дочка внебрачная появилась, я, если честно, очень переживаю и боюсь, как бы у нас Новый год не испортился», — с сожалением заявила Кравец.

Instagram @kravetsalena

Речь идет о некой 28-летней Екатерине Ивановой. Ее родство с супругом Алены — бизнесменом Русланом Кравец — было установлено в эфире шоу «На самом деле». Миллионер услужливо пустил погостить внебрачную дочь и ее маму в свой дом на Рублевке. Не ожидавшая такого развития событий светская львица, открыто заявляет, что уже всерьез подумывает уйти из особняка… на Новый год.

«Они ни каким образом просто не хотят покидать мой дом на Рублевке. В общем, я пока в смятении и даже не знаю, может быть, мы будем справлять и не дома с моей дочерью. Не хотелось бы испорченного праздника. Надеюсь, до моего супруга дойдет, что это разрушает наш микроклимат», — поделилась переживаниями Алена.

В заключение Кравец добавила, что несмотря на пандемию и в этом году у нее хватает работы. Выяснилось, что звезда ведет закрытые вечеринки и нередко на них выступает.

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