С кем нужно встречать Новый год разным знакам зодиака?

Новогодние праздники все ближе. Большинство уже знает, где и с кем будет встречать начало нового 2021 года. Для тех, кто еще не определился с компанией, астрологи подготовили небольшую шпаргалку с советами.

Овны

Овнам лучше провести новогоднюю ночь с коллегами или потенциальными профессиональными партнерами. Рано или поздно в разговоре будут затронуты важные для карьерного роста темы. А дружеское общение под бой курантов может закончиться заключением выгодной сделки или долгожданного контракта. Овнам лучше всего держаться в эту ночь Тельцов — они принесут им удачу.

Тельцы

Идеальный партнер на празднование Нового года для Тельцов — их возлюбленный. Если же такого нет, то лучше всего выбрать «выгодных» друзей: коллег, потенциальных работодателей, друзей, которые могут принести пользу в наступающем году. И на последнем месте по выгоде на 31 декабря стоят родственники.

Близнецы

У Близнецов достаточно разношерстная компания, так что найти, с кем отмечать Новый год, будет просто. Из всех вариантов лучше выбирать тех, кто любит хвалить других. Это приятно и выгодно — дифирамбы в адрес Близнецов могут услышать и другие полезные люди.

Раки

Раки чаще всего настроены на серьезные отношения и любят проводить время с теми, кто их любит, ценит и зависит от них. Так что лучше всего встретить этот Новый год с семьей и детьми. На роль «деток» подойдут молодые коллеги и пожилые родные. Их восхищение, уважение и любовь помогут притянуть удачу на весь предстоящий год.

Львы

На Новый год Львам лучше всего быть с теми, кто всегда вдохновляет их на самосовершенствование. Это родные, возлюбленные и даже порядочные коллеги. Приятное общество в новогоднюю ночь поможет настроиться на позитивный лад. В такой компании Львам захочется проявить себя с лучшей стороны, так что они и для этих людей сделают праздник идеальным.

Девы

Девам стоит в новогоднюю ночь быть прагматичными. Лучшая компания — те, кто может дать хороший старт для развития. Это могут быть коллеги, учителя или родные: все, кто так или иначе одаривает своим вниманием и помогает Девам. Но на Новый год нельзя только получать, нужно и отдавать — подготовить хорошие подарки и благодарственную речь для тоста.

Весы

Чтобы зарядиться позитивом на весь предстоящий год, Весам нужно провести новогоднюю ночь с хорошими людьми. Возлюбленные, родные, друзья — главное, чтобы этот человек или люди ценили Весов, искренне хвалили и желали им успехов. Это поможет и в 2021 году быть счастливыми и удачливыми, пишет WMJ.ru.

Скорпионы

Лучшая компания на 31 декабря для Скорпионов — те, кто хорошо их знают. Если они уже принимают их со всеми несовершенствами, от них не придется ждать критики и разочарования. Такие друзья, родные и даже коллеги могут дать неплохой совет, куда двигаться Скорпионам в профессиональном плане в 2021 году.

Стрельцы

В новогоднюю ночь лучше не искать непонятных друзей, а окружить себя теми, кто всегда помогал в прошлом. Те, кто поддерживал Стрельцов в сложном 2020 году, будет рядом и в 2021-м. Такая компания на 31 декабря принесет удачу. А еще стоит сказать слова благодарности не абстрактному Деду Морозу, а именно этим людям. Это не останется незамеченным.

Козероги

Вокруг Козерогов есть немало тайных и явных завистников. На Новый год нужно максимально абстрагироваться от таких людей. Компания добрых и бескорыстных людей приведет к развитию новых дружеских (и не только!) отношений в новом 2021 году. Возможно, что именно эта компания позже повлияет на позитивные изменения в карьере и личной жизни Козерогов.

Водолеи

Веселые друзья на новогодней вечеринке — это хорошо. Но год у Водолеев был непростым — лучше тщательно выбирать компанию на этот вечер. Идеально подойдут потенциально выгодные клиенты и партнеры, а также приятели с собственным бизнесом. Они помогут в 2021 году улучшить финансовое положение Водолеев, помогут с источником дополнительного заработка. Как раз под бой курантов можно закинуть удочку будущего сотрудничества и поделиться идеями. Хорошее угощение и подарки для гостей будут способствовать удаче.

Рыбы

Рыбам стоит встречать Новый год с теми, кто искренне ими восхищается. Если дружба с Рыбами помогла им достичь новых карьерных, творческих или финансовых вершин, то в 2021 году они не забудут отблагодарить. А еще общество такой компании может навести Рыб на мысли о том, как решить давно волновавшие их вопросы.

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