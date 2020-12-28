🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 декабря, растущая Луна в знаке Близнецы поможет всем, кто верит в силу мысли, магическим образом притянуть желаемое в их жизнь. Главное, чистота помыслов и поменьше мечтаний материального характера.

♈ Овен

Овны, сегодня произойдет то самое, о чем вы так долго молились! Только позвольте себе быть нескромным и выйдите из тени, чтобы быть увиденным и услышанным. Помните, что привлечение внимания — хороший способ познакомиться с нужными людьми. Это также время завершения кармических циклов — оставьте прошлое позади, забудьте о боли. Перед тем, как двигаться дальше, не забудьте выразить благодарность всем, кто был рядом.

Космический совет: пришло время двигаться дальше.

♉ Телец

Вы в настроении устроить сегодня маленький кулинарный батл. Не с кем соревноваться? Просто устройте фестиваль пирогов, пирожных, буженины и тарталеток. Это ваш шанс собрать свою семью вместе и поделиться новогодним настроением. Кто не успел купить подарки, может, стоит что-то сделать своими руками?

Космический совет: празднование начинается!

♊ Близнецы

Близнецы, определитесь кто вы — жертва мира или авантюрист в поисках сокровищ. Вы находитесь в точке, где прошлое как на ладони и можно четко увидеть, где вы были правы или нет. Только после того, как все скелеты в шкафу будут пересчитаны и рассортированы, можно будет двигаться дальше под флагом победителя.

Космический совет: помиритесь со своим прошлым.

♋ Рак

Раки, мы никогда не одиноки. Никогда не бывает такого момента, что нам некому помочь и наставить нас на путь истинный. Надо просто не стесняться просить о помощи. Иногда, кстати, дельный совет может дать и ваш внутренний Оракул. Учитесь читать знаки и символы, и вы точно будете знать, как двигаться вперед.

Космический совет: читайте знаки.

♌ Лев

Львы, подобное притягивает подобное. Хотите привлечь хорошее — излучайте позитив. Звезды советуют вместо того, чтобы использовать янский подход (которым вы были раньше), принять иньскую сторону себя и «позвольте» божественным силам выполнить то, о чем вы просили.

Космический совет: позвольте Вселенной доставить то, о чем вы просили.

♍ Дева

Девы, сегодня вместо того, чтобы искать виноватых, взгляните на свои обстоятельства с более высокой точки зрения. Признайтесь себе в ранах, которые вы нанесли за взрослую жизнь, и простите тех, кто причинил вам боль. Позвольте своему сердцу стать благороднее и чище в сострадании.

Космический совет: посмотрите, кто нуждается в вашем прощении и сострадании.

♎ Весы

Сегодня вас просят забыть о самоуспокоении. Слишком долго вы жили, делая слишком мало; живя ниже ваших возможностей. Подойдите к краю, Весы. Подойдите к краю, вытолкните себя за пределы зоны комфорта. Силы создают пространство для вашего движения вперед семимильными шагами. Все что требуется от вас — немного смелости.

Космический совет: вытолкните себя за пределы зоны комфорта.

♏ Скорпион

Скорпионы, хватит убиваться над несбывшимися надеждами. Если кто и виноват в том, что случилось так, а не иначе, то только вы и ваше упрямство. Слишком долго вы не хотели замечать очевидное и упивались своей мимолетной победой над обстоятельствами. Чтобы не получить вновь не самый приятный результат, извлеките уроки из прошлого и смело двигайтесь вперед. Только движение по прямой, а не по кругу приведет вас к новым достижениям.

Космический совет: разорвите замкнутый круг.

♐ Стрелец

Стрельцы, вы уже сделали всю грязную работу. Теперь приготовьтесь к торжественному признанию ваших талантов, а это случится, так как в дело уже вмешались божественные силы. И помните известную поговорку: «Куй железо пока горячо». Желающим отправиться в путешествие звезды советуют сделать это именно сегодня.

Космический совет: принимайте смелые решения и не стесняйтесь излишнего внимания.

♑ Козерог

Козероги, звезды советуют сегодня обращать внимание на то, чему вы говорите «да». Что-то идет не так. Изучите вопрос, кто или что руководит вами? Как бы сложно это ни было, сделайте выбор, скажите «нет» и отпустите чувство вины, которое вы привязали к ситуации. Ничто не освободит вас так, как если бы вы стояли в своей правде.

Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу и измените ситуацию.

♒ Водолей

Водолеи, вы ходите по кругу. Кармические уроки повторяются снова и снова, пока мы не поймем и не усвоим урок, к которому наше высшее «Я» привлекает наше внимание. Вы были здесь раньше и точно знаете, что требует вашего осознания. Вдумчиво пройдите всю ситуацию по точкам и откройте дверь из этого «дня сурка».

Космический совет: разберитесь, почему вы топчетесь на месте.

♊ Рыбы

Отпустите страх и беспокойство, Рыбы. Избавьтесь от негативных эмоций раз и навсегда. Наступило время мечтать о новом мире. Обратитесь за помощью к наставникам и поверьте, что вы можете проявить эту реальность для себя — прямо сейчас. Благословения текут со всех сторон. Откройте свое сердце чудесным событиям в вашей жизни.

Космический совет: мечтайте о новом мире.

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