Представители каких знаков зодиака хуже всего платят по кредитам?

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Анастасия Шадская
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Рождение под определенными светилами может повлиять на уровень благонадежности заемщика, показала статистика.

Представители каких знаков зодиака хуже всего платят по кредитам?

Фото: ТАСС/Ведомости / Сергей Николаев

Представители знака зодиака Рак хуже всего выплачивали кредиты в 2020 году. В противоположность им вовремя отдавали заем Тельцы и Девы. Об этом со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» пишет РИА Новости.

Знаки зодиака по-разному относятся к обслуживанию своих задолженностей перед банками.

«Самая большая доля очень плохой кредитной истории приходится на знак Рака, а доля очень хорошей кредитной истории — у обстоятельных Дев и Тельцов», — подтвердили аналитики.

Как оказалось, 14% хороших заемщиков действительно родились под знаком Девы. Их очень волнует репутация и кредитная история. Меньше всего этими вопросами интересуются цари астрологического круга — Львы (3,4%).

Между ответственными Девами и индифферентными Львами с примерно равными показателями распределились все остальные знаки зодиака.

Статистика такова, что к началу последнего месяца года долги россиян перед банками составили 19,7 триллиона рублей. А вот уровень просрочки по кредитам более чем на 90 дней не изменился с октября — около 5,1%.

Ранее 5-tv.ru писал, как получить кредит даже с плохой кредитной историей.

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