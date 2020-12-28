Представители каких знаков зодиака хуже всего платят по кредитам?

Представители знака зодиака Рак хуже всего выплачивали кредиты в 2020 году. В противоположность им вовремя отдавали заем Тельцы и Девы. Об этом со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» пишет РИА Новости.

Знаки зодиака по-разному относятся к обслуживанию своих задолженностей перед банками.

«Самая большая доля очень плохой кредитной истории приходится на знак Рака, а доля очень хорошей кредитной истории — у обстоятельных Дев и Тельцов», — подтвердили аналитики.

Как оказалось, 14% хороших заемщиков действительно родились под знаком Девы. Их очень волнует репутация и кредитная история. Меньше всего этими вопросами интересуются цари астрологического круга — Львы (3,4%).

Между ответственными Девами и индифферентными Львами с примерно равными показателями распределились все остальные знаки зодиака.

Статистика такова, что к началу последнего месяца года долги россиян перед банками составили 19,7 триллиона рублей. А вот уровень просрочки по кредитам более чем на 90 дней не изменился с октября — около 5,1%.

Ранее 5-tv.ru писал, как получить кредит даже с плохой кредитной историей.