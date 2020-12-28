В Госдуме рассказали о «приятном сюрпризе» для пенсионеров в следующем году

В Госдуме РФ готовят «сюрприз» для пенсионеров на 2021 год. О том, что для россиян планирую ввести новые выплаты, сообщил депутат Виталий Милонов, пишет URA.RU.

«Сейчас мы готовим документы, которые коснутся пожилых граждан», — заявил Милонов.

По словам политика, пока некорректно обсуждать детали законопроектов, ведь их еще не одобрили и не утвердили.

Другой парламентарий Госдумы Сергей Калашников подтвердил, что в 2021 году власти страны хотят ввести новые выплаты для пенсионеров. Он отметил, что новый год будет непростым, поэтому финансовую поддержку стоит оказать еще матерям-одиночкам и тем, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав России одобрил использование препарата «Спутник V» для вакцинации граждан старше 60 лет. По данным ведомства, экспертиза лекарственного средства подтвердила его безопасность и эффективность не только для молодежи, но и для пенсионеров.