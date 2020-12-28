Голосуем за самую красивую! Кто из звезд лучше всех украсил новогоднюю елку?

Чем ближе Новый год, тем интереснее всем становится, как украшены чужие дома. Особенно, если речь идет о знаменитостях. Многие из них год за годом удивляют фанатов необычным подходом к проведению праздника. 5-tv.ru составил подборку новогодних елок у звезд.

Instagram @ bilanofficial

Певец Дима Билан недавно перебрался в новый дом в Подмосковье. Там он смог получить все, чего ему не хватало в старом коттедже — собственную студию звукозаписи, просторные помещения, окна в пол и огромную светлую гостиную. Ее и украсила нарядная елка, увешанная шарами, игрушками и подарочными коробками в едином стиле. Выбирал образ для дома Димы Билана профессиональный дизайнер.

Instagram @ volochkova_art

Елка балерины Анастасии Волочковой отличается от других. Ее украшают живые цветы вместо привычных игрушек. Нарядить ее звезда доверила профессионалам и осталась в полном восторге от результата.

Instagram @ fadeevmaxim

Елка музыкального продюсера Максима Фадеева отличается обилием украшений. Она так щедро увешана игрушками, что за ними почти не видно ветвей. Не уместившиеся на праздничном дереве игрушки обступили елку со всех сторон. Фанаты остались от елки в восторге — многим она подарила ощущение настоящего праздника.

Instagram @keti_one_official

Украшением аккуратной елочки Кети Топурии занимались профессионалы. На ее ветвях красуются деревянные игрушки в одном стиле — домики и колокольчики, а также подобранные по цвету и размеру светлые шары. Гирлянда, пущенная по лестнице, напомнила многим поклонникам певицы украшения домов в американских рождественских комедиях.

Instagram @glukozamusic

По сравнению со многими елками других звезд, хвойная красавица певицы Глюкозы можно сказать осталась почти без украшений. И это неудивительно — исполнительница мечтала о живой ели, которая наполнила бы своим ароматом весь дом. Такую елку должно быть видно!

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Венские апартаменты оперной исполнительницы Анны Нетребко украсила разлапистая елка с простыми, но добротными игрушками. А главной звездой стала фигурка Щелкунчика, установленная рядом. Сын звезды Тьяго остался в полном восторге — рождественский герой оказался выше мальчика.

Instagram @ann_semenovich

Певица и актриса Анна Семенович напомнила всем, что год металлического Быка надо встречать в стальных тонах. Именно так и украшена ее московская елочка. Порадовали звезду профессиональные дизайнеры.

Певица Слава

Instagram @nastya_slava

Елка певицы Славы больше всего похожа на советские — пышные ветви, обилие простых игрушек и шариков, а венчает ее не звезда, а традиционного для многих семей навершие. А вот само дерево она отбирала очень тщательно и остановилась на живой датской ели.

Instagram @lazarevsergey

У певца Сергея Лазарева подрастают двое детей, так что устроить для них новогоднее чудо было для него очень важно. Елка артиста украшена со вкусом, с обилием шариков и игрушечных шишек. А ветви дерева словно припорошил снег.

Валентин Юдашкин

Instagram @vyudashkin

Дизайнер Валентин Юдашкин решил брать не количеством украшений, а числом елок. У него дома установили сразу несколько елок, просто и со вкусом украшенных красными шарами. Поклонники его таланта оценили, как элегантно все получилось.

Ранее 5-tv.ru показывал елку в доме ведущей Леры Кудрявцевой — ее украсила актриса Елена Ксенофонтова.