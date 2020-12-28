Видео: подростки могли помочь зацеперу с отрезанной ногой, но прошли мимо
Двое подростков посмотрели на мальчика, попавшего под поезд в Петербурге, но не оказали ему помощи и не позвали взрослых.
Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; 5-tv,ru
Двое подростков оставили лежать без помощи одиннадцатилетнего зацепера, которому поезд отрезал ногу. Это запечатлели камеры видеонаблюдения, кадры с которых оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На записи видно, как к мальчику, лежащему возле железнодорожных рельсов, подходят два подростка. Ненадолго задержавшись возле него, они убегают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мальчику 11 лет, который решил прокатиться, зацепившись за товарняк, колесами поезда отрезало ногу. ЧП произошло на Белградской улице 26 декабря. Ребенок почти час пролежал на путях, пока его не заметил машинист локомотива.
Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к ИВЛ. Его прооперировали и полностью ампутировали ему ноги, на местах ампутации сформировали культи. Обстоятельства ЧП выясняются.
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