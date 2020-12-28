Видео: подростки могли помочь зацеперу с отрезанной ногой, но прошли мимо

Двое подростков оставили лежать без помощи одиннадцатилетнего зацепера, которому поезд отрезал ногу. Это запечатлели камеры видеонаблюдения, кадры с которых оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как к мальчику, лежащему возле железнодорожных рельсов, подходят два подростка. Ненадолго задержавшись возле него, они убегают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мальчику 11 лет, который решил прокатиться , зацепившись за товарняк, колесами поезда отрезало ногу. ЧП произошло на Белградской улице 26 декабря. Ребенок почти час пролежал на путях, пока его не заметил машинист локомотива.

Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к ИВЛ. Его прооперировали и полностью ампутировали ему ноги, на местах ампутации сформировали культи. Обстоятельства ЧП выясняются.