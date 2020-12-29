Идеальная: как выглядит и чем занимается «самая красивая девочка в мире» сегодня

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Виктория Андреева
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Еще будучи совсем малышкой Кристина Пименова успела посотрудничать с именитыми брендами. Не каждая востребованная модель удостоилась этой чести!

Фото, видео: Instagram @kristinapimenova

На днях именитая модель Кристина Пименова отпраздновала свое 15-летние. Имя этой юной леди вот уже который год не сходит со страниц модных журналов и сайтов. Она не обычный подросток: обаявшая красотой и высокими манерами гуру фешн-индустрии россиянка некогда завоевала титул «самой красивой девочки на планете»!

Удивительно, но ее карьера началась в том возрасте, когда многие дети еще не могут складывать слова в предложения, пишет «Утро.ру». И заслуга тому, конечно, звездные родители. Папа селебрити — бывший игрок сборной РФ по футболу Руслан Пименов. Его возлюбленная Гликерия целиком и полностью отдавала себя воспитанию наследницы, а потому инициатива направить девочку в модный бизнес исходила преимущественно от нее.

Все началось с банального эксперимента: ныне бывшая жена спортсмена отправила в агентство President Kids несколько снимков своей четырехлетней красавицы. И малышку сразу «взяли в оборот». Длинные волосы, пухлые губы, большие глаза и хрупкое телосложение — большое будущее девочке было обеспечено!

Instagram @kristinapimenova

Кристину буквально рвали на части именитые бренды вроде Armani и Prada. В 2014 году по итогам проделанной работы целый ряд СМИ официально присвоил Пименовой звание «самой красивой девочки в мире». Пройдет еще год, и юная леди получит выгодный контракт от американского агентства LA Models и переберется жить в США. А три года назад молодая особа попробовала себя и в роли актрисы: Кристина снялась в фильме «Русская невеста».

Будет ли дальше звезда покорять подиумы или вернется в киноиндустрию — доподлинно неизвестно. Однако знающие люди отмечают, что у Пименовой есть все шансы освоить и ту, и другую профессию. Что она выберет — покажет только время.

Instagram @kristinapimenova

Ранее 5-tv.ru показал, как сильно изменилась стилист Катя Гершуни, располневшая на несколько десятков килограммов.

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