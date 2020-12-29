Стала известна причина экстренного приезда медиков к Алибасову

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Игорь Рязов
Эксклюзив 4 025

PR-менеджер известного продюсера заверил, что в момент визита врачей Бари Каримович был трезв.

Фото, видео: ТАСС / Джавахадзе Зураб, 5-tv.ru

Причиной экстренного приезда медиков к известному продюсеру Бари Алибасову стали трудности с глотанием, проявившиеся днем ранее. Об этом сообщил PR-менеджер знаменитости Вадим Горжанкин.

«В десять часов вечера возникла трудность с глотанием. В последнее время все чаще такое наблюдается. Вызвали скорую, приехали, посмотрели, дали таблетку от спазма, уехали», — сообщил Горжанкин 5-tv.ru.

По его словам, после отъезда медиков Алибасов остался дома один. Спустя какое-то время Бари Каримович еще раз вызвал скорую. Врачи приехали, однако дверь им никто не открыл. Дело в том, что на двери не работает звонок.

«В итоге через какое-то время он открыл дверь, они попали внутрь. Пьян не был. Сейчас все в порядке, с ним все нормально», — подытожил Горжанкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция вскрыла дверь в квартиру Бари Алибасова из-за криков о помощи. По предварительной информации, медики застали продюсера в нетрезвом виде.

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