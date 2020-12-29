Полиция вскрыла дверь в квартиру Бари Алибасова из-за криков о помощи. Об этом стало известно 5-tv.ru. Сейчас с известным продюсером работают медики скорой помощи, вероятнее всего, его жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, он пьян. Обстоятельства произошедшего уточняются. PR-директор продюсера Вадим Горжанкин пока произошедшее никак не комментирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 24 декабря Алибасов развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.