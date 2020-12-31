Ни разу не приехала. Власова лгала о последних днях жизни Джигарханяна?

Экс-супруга покойного Армена Джигарханяна не навещала его в больнице и лгала о последних днях его жизни. В этом убеждена медработница больницы, где 85-летний народный артист СССР скончался 14 ноября. Она рассказала об этом на условии сохранения анонимности сайту KP.RU.

«Никто к нему не приходил»

Татьяна Власова уверяла, что вернулась из США в Россию, чтобы ухаживать за бывшим мужем. Но медсестра убеждена, что воссоединение было не таким, как рассказывает женщина.

«Я вообще не знаю, кто это. Армен Борисович в течение трех лет периодически находился у нас на лечении, и мы ни разу не видели Татьяну Власову, — рассказала она. — Никто к нему не приходил».

Именно от этой медсестры последняя экс-жена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымалюк-Романовская, узнала о том, настолько запущенным поступил в больницу актер. Медработница тайно связалась с ней после его смерти, потому что поняла, что Виталина была ему важна.

«Армен Борисович, когда ему ночами было очень плохо, кричал: „Мама, мамочка! Виталина! Виталина!“ — поведала медсестра. — Я думала, Виталина его родственница. Потом, когда он умер, я прочла в интернете и написала ей».

А вот Татьяну Власову Армен Джигарханян не хотел ни видеть, ни слышать, уверена сотрудница клиники.

«Однажды сиделка при мне сделала видеозвонок ему с Татьяной Сергеевной и спросила: „Армен Борисович, будете разговаривать?“. Он закричал: „Убери ее от меня!“» — вспоминает женщина.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Психическое состояние

Вероятно это могло быть связано с психическим состоянием артиста. О чем Власова тоже тактично умалчивает в многочисленных интервью. По словам медсестры, Джигарханян был дезориентирован в пространстве и времени, постоянно капризничал и много кричал. Причем далеко не всегда от боли, несмотря на многочисленные пролежни.

«Это психическое расстройство. Причем, психиатрия у него была достаточно сложно купируемая. Мы с ним разговаривали, но он не реагировал уже ни на кого», — добавила медсестра.

Власова много рассказывала про задушевные беседы с бывшим супругом, его признания в любви после ее возвращения. Она утверждала, что они постепенно готовились к переезду в США, а пока жили душа в душу и даже спали на одной постели в московской квартире.

Но это было невозможно — уверяет медсестра. Ни один человек не мог бы спать с тем, кто кричит каждые несколько минут и требует помочь подняться, лечь или укрыться по-новому.

«Потом, от него дурно пахло, у него стоял мочевой катетер», — добавила сотрудница клиники, в которой лежал артист.

Еще одна история, которой на самом деле не могло быть

Татьяна Власова много говорила о последних часах Армена Джигарханяна. Якобы он накануне смерти гулял с сиделкой на улице и звонил ей. Но, по словам медсестры, погода уже просто не позволяла гулять, даже если бы пациенту было лучше. Очень редко артиста катала по отделению в коляске его сиделка.

«Звонить Татьяне Сергеевне за несколько часов до смерти он не мог, потому что последние дни он уже не ел, не пил, а все время спал. Было понятно, что скоро все кончится», — поведала медсестра.

Джигарханян умер ранним утром 14 ноября. Даже за вещами покойного вновь прислали сиделку. Она-то и рассказала, что на новость о смерти якобы любимого супруга Власова просто поворчала и снова улеглась спать.

«Она не приехала. И когда он жив был, ни разу не приехала», — резюмировала медсестра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виталина Цымбалюк-Романовская назвала причастных к смерти Джигарханяна. А Татьяна Власова, в противовес, рассказала о желании скорее воссоединиться с мужем на том свете.