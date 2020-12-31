Крыса предала: Больная Сябитова встретит Новый год в собачьей душегрейке

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Егор Измалкин
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Ведущую «Давай поженимся!» перед праздниками одолел недуг.

Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Самой известной свахе страны, телеведущей Розе Сябитовой придется встречать Новый год, прикованной к постели. А в этом она обвинила символ уходящего года. Своими переживаниями знаменитость поделилась на странице в Instagram.

«Уже казалось, что мое новогоднее желание не заболеть, сбылось. Ан нет! Оказалось, что я рано расслабилась. Ведь не случайно, Крыса воплощает образ предательства. Согласно известной поговорке, они первыми покидают тонущие корабли, и людей», — заявила Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Не обошел и ее «прощальный подарочек». При подготовке к праздникам она застудила спину, и теперь может «только лежать, завернувшись в душегрейку из собачьей шерсти». Кстати, фотографию Сябитова выложила именно с одним из своих песиков.

Однако Роза не собирается унывать. Она призвала поклонников в уходящем 2020 году махнуть рукой, простить ему все обиды, и не держать на него зла, а встретить новый год Быка.

Подписчики телеведущей поддержали звезду. Они оставили под публикацией множество поздравлений и теплых слов.

«Розочка, с наступающим Новым годом! Выздоравливайте скорее! Счастья, здоровья в год Быка!»;

«С наступающим Новым годом, Роза! Счастья Вам, новых проектов и здоровья!»;

«С новым годом! Не болейте!» — написали фанаты в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что видеоблогер Николай Соболев раскрыл правду о Розе Сябитовой.

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