Анатолий Вассерман рассказал, что ждет Россию и мир в 2021 году

Людям не стоит ждать обвала американского доллара, а коронавирус останется с нами. Такой прогноз РЕН ТВ на наступивший 2021 год сделал эрудит, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман.

«Сейчас львиная доля международной торговли оплачивается долларами — значит, доллар обеспечен почти всей мощью мировой экономики. Это вам не золотовалютные резервы, зависящие от скромной разницы между импортом и экспортом — а ведь те охватывают далеко не всю хозяйственную активность», — отметил Вассерман.

По словам эксперта, COVID-19 продолжит жить с нами, однако вследствие вакцинации в крупных городах России спада числа новых случаев заражения можно ожидать в середине года, а во всем мире — к концу. Вассерман также заявил, что Индия, где хорошо развита фармацевтика, может расплатиться с нами за лицензии на производство вакцин не деньгами, а готовым продуктом. В таком случае ограничительные меры в России можно будет снять к началу осени.

Также эксперт рассказал о возможности Третьей мировой войны. Он считает, что США готовы воевать с Россией и Китаем, где «мусульманский и уйгурский вопросы легко обострить».

«Лучше на роль поджигателя войны никого и не сыскать», — заявил Вассерман и добавил, что также необходимо следить и за Турцией.

Что касается политических перемен на Украине в новом году, Вассерман полагает, что на них также будет влиять США.

«По нашей реакции Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит укровоенных, отделив Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше — на перекрытие границ республик с РФ», — заметил Вассерман.

А в России можно ожидать провокаций на выборах в Госдуму, так как оппозиция попытается назвать голосование «поддельным», но цветных революций не ожидается.

«В наступившем году не забудьте сходить на участки, чтобы проголосовало большинство и у шипящих несогласных не осталось ни единого шанса испортить страну», — напомнил Вассерман.

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