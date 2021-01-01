«В XXII веке поживет»: Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии новорожденной внучки Валерии

Появление на свет первой внучки в семье певицы Валерии положило начало счастливому 2021 году. Девочка родилась спустя несколько часов после боя курантов у Лианы Шульгиной — супруги Арсения, который является сыном известной российской певицы Валерии. Супруг артистки, известный продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал радостное событие, отметив, что лучше такого подарка — ничего не может быть.

«Мы радуемся, что на свет появился еще один человечек. Это хорошее событие, хорошее начало года, позитивное. Мне кажется, что нет ничего лучше, чем рождение нового чуда, нового ангела», — отметил Пригожин.

Оценил он и красивую дату, в которую родилась девочка — 01.01.2021. По его мнению, комбинация цифр непременно принесет удачу его внучке. Кроме того, он считает, что у девочки есть возможность пожить в XXII веке.

«Вот сейчас обмывать будем», — заявил о планах на вечер муж певицы Валерии.

Рассказал Иосиф Пригожин и о состоянии Лианы и ее ребенка. По его слова, жена Арсения Шульгина чувствует себя прекрасно

«Все в классическом стиле», — уточнил продюсер, отметив, что пасынок сейчас находится рядом с супругой и дочкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочка у Арсения и Лианы Шульгиных появилась на свет через несколько часов после начала Нового 2021 года. Имя ребенка пока держится в секрете.