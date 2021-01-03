Беда не приходит одна: невыездной Деревянко потерял два загранпаспорта

Актера Павла Деревянко настигли две серьезные беды за один день. Он потерял загранпаспорта — свой и дочери Варвары — в московском «Шереметьево» в тот же день, когда не смог вылететь на отдых в другую страну. По данным 5-tv.ru, артист заявил о пропаже в Линейное Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации в аэропорту.

Павел Деревянко предположил, что оставил документы в кафе в зоне вылета либо на стойке погранконтроля. Он попросил сотрудников Шереметьево принять меры к розыску пропавших паспортов.



Ранее Деревянко рассказал своим подписчикам в Instagram о несостоявшемся путешествии за рубеж, куда он планировал отправиться со старшей дочерью Варварой. Незадолго до вылета, уже в самом аэропорту актер узнал, что за ним числится долг перед госорганами: два штрафа за превышение скорости и налог на машину на 56 тысяч рублей. Из-за этого его и не выпустили из страны. Артист признался, что машины у него нет уже полтора года, а полтора месяца назад он два раза без проблем летал в Турцию.

В середине декабря на одном из светских мероприятий журналисты напоминали Павлу, что у него есть долги перед государством. Тогда он заявил, что первый раз об этом слышит, поблагодарил репортера за информацию и пообещал, что обязательно решит вопрос, «чтобы не было конфуза». Однако конфуз все же случился.

Ранее 5-tv.ru писал, что Деревянко расстался с предпринимательницей Дарьей Мясищевой спустя десять лет гражданского брака. Пара записала видеообращение, в котором рассказала, как изменились их отношения после разрыва.