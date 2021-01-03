Сняли скальп и откусили руку: подробности трагедии в Подмосковье, где собаки разорвали ребенка

Разорванного собаками мальчика в подмосковной Ивантеевке нашел знакомый хозяйки дома, где проходила встреча Нового года. Как сообщает «МК», трагедия разыгралась 2 января. К тому моменту вечеринка по случаю наступления 2021 года шла уже третий день. Погибшего мальчика нашел мужчина, сообщивший сотрудникам экстренных служб, которых сам же и вызвал, что он помогает присматривать за хозяйством, когда хозяйки нет дома.

По его словам, он вышел во двор, когда мальчика уже очень давно никто не видел. Рядом с одним из вольеров мужчина и нашел ребенка. По данным издания, собаки сняли с погибшего скальп и откусили ему руку. Правоохранители также обнаружили на месте трагедии разодранную куртку, территория около собачьих вольеров была залита кровью.

Сотрудников полиции заинтересовал тот факт, что на участке находится много вольеров, в которых содержится как минимум семь собак (все — немецкие овчарки и алабаи). В беседе с правоохранителями так называемый помощник по хозяйству отрицал, что собак разводят или берут на передержку.

Издание также сообщает, что в доме, где проходила вечеринка, сотрудники полиции обнаружили множество пустых бутылок из-под водки. Всего праздник отмечали пятеро взрослых. Одна из женщин привела с собой на вечеринку троих детей. Отмечается, что мать погибшего ребенка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не сразу поняла, что произошло с ее сыном.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий, по факту обнаружения мальчика с укушенными ранами тела на территории частного домовладения в Ивантеевке возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собаки, сторожевых пород разорвали 11-летнего ребенка, решившего покормить животных.