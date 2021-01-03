🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 января, убывающая Луна в Деве предупреждает от поспешных решений и суждений, также рекомендуется сдерживать свою импульсивность.

♈ Овен

Овны, усмирите сердце и голову, ответ на вопрос, куда двигаться в вашем сердце. Как только вы позволите себе делать то, что у вас получается лучше всего, то почувствуете, как окружающая действительность обустраивается наилучшим образом. Вселенная подталкивает вас на путь изобилия.

Космический совет: следуйте зову сердца.

♉ Телец

Тельцы найдите для себя историю успеха, которая вдохновит вас на финансовые подвиги. Оглянитесь, нет маленьких или больших идей. Есть только желание человека сделать что-то для себя и своих близких. А вам то точно есть для кого доставать Луну с неба.

Космический совет: вдохновитесь успехом великих.

♊ Близнецы

Дорогу осилит идущий, Близнецы. Но даже когда вы покорите желанную вершину, это еще не победа. Победа — оставаться там из раза в раз. Два слова: терпение и настойчивость. Повторяйте их как мантру и Вселенная обязательно даст вам силы оставаться победителем как можно дольше.

Космический совет: достигнув вершины, не расслабляйтесь — это только начало пути победителя.

♋ Рак

Ракам сегодня сопутствует удача во всех творческих начинаниях. Даже если вы решили всего лишь приготовить макароны с сыром! Если взяв в руки поварешку, вы начнете колдовать над кастрюлькой, а не просто помешивать ею спагетти, волшебство обязательно случится. И, возможно, на обычный домашний ужин заглянет кто-то, кого так долго ждали в вашем доме.

Космический совет: привнесите момент творчества в любое, самое простое, дело.

♌ Лев

Разбудите в себе дипломата, Лео. Считайте себя посланником, эмиссаром, а не врагом. И, да, это означает, что нужно признавать свои ошибки, если это необходимо, и помнить о высшей цели. Именно такое общение с окружающими позволит вам вырасти в собственных глазах и заслужить восхищение и уважение окружающих.

Космический совет: учитесь мудрости в общении.

♍ Дева

Сегодня Девам Вселенная приготовила встречу с учителем. И неважно насколько большим или маленьким будет урок. Главное, что вы готовы учиться. Последовав мудрому советы, вы откроете дорогу с такими блестящими перспективами, о которых не смели даже мечтать.

Космический совет: последуйте мудрому совету.

♎ Весы

Пришла пора прочувствовать важность всего вашего окружения. Друзья, коллеги, родственники, даже скандальная соседка, — все они имеют ценность в ближайшее время, Весы. Каждый из них обогатит вас необходимым жизненным опытом. Когда вы начинаете новый год, отправьте во Вселенную молитву благодарности за людей, которые во многих отношениях делают вашу жизнь особенной.

Космический совет: оцените ваше окружение по достоинству.

♏ Скорпион

Как вы можете подготовить почву для прихода лучшего в вашу жизнь, Скорпионы? Звезды показывают, что вам следует руководствоваться своим высшим «я» на каждом шагу. Некоторым из вас сегодня может прийти идея вложить деньги в собственный бизнес. И Вселенная говорит, что время пришло. Однако рвать с места в карьер не следует. Дождитесь благоприятного момента, вы поймете, когда он наступит.

Космический совет: наберитесь терпения и дождитесь благоприятного момента для осуществления своих планов.

♐ Стрелец

Стрелец, вспомните, что вы боец и лидер по натуре, даже если окружающие все время пытались внушить вам прямо противоположное. Но не стоит пытаться на словах доказывать, что они не правы. Приберегите запал для настоящих свершений. В то время пока все наслаждаются новогодними каникулами, засучите рукава и разберите завалы, накопившиеся за год. Но не забудьте привлечь к этому делу пару-тройку домочадцев. Вы же лидер, а значит, просто обязаны кого-то направлять и организовывать.

Космический совет: избавьтесь от демона неуверенности и организуйте домочадцев на разборы завалов по углам.

♑ Козерог

Козероги, присмотритесь к тому, что таится в вашем сердце. Огонь, что вот уже какое-то время полыхает в вашей груди, срочно необходимо куда-нибудь направить. Чтобы он не выжег вас подчистую. Если это пламя любви — пришло время признаний. Если это трудовой энтузиазм — начинайте глобальный ремонт или перестройку дома. А если просто хочется новых впечатлений — собирайте чемодан и отправляйтесь туда, куда сейчас летают самолеты и пускает строгие эпидемиологические службы.

Космический совет: не бойтесь быть спонтанными!

♒ Водолей

Пришло время рисковать. Водолеи, Новый год требует нового и от вас. Изобилие настигнет вас, если вы будете использовать возможности. Помните, боятся — это нормально. Ненормально — давать страху руководить вашей жизнью. Если вы не познаете неудачу, вы никогда не оцените успех.

Космический совет: шагните на новый уровень.

♊ Рыбы

Рыбы, если вытащить голову из песка, можно увидеть, что его величество Случай давно сидит на диване в вашей гостиной и допивает уже сотую чашку чая. Медлить больше нельзя. Скажите «да» своему самому заветному желанию и смело отправляйтесь на поиски возможностей, которые позволят мечте стать реальностью. А возможности подвернутся — звезды это обещают.

Космический совет: отправляйтесь навстречу мечте.

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