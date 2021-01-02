Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 января

Неделя с 4 по 10 января в целом будет не простая, так как довольно отчетливо присутствует конфликтный фон и связанное с этим напряжение. Однако в воздухе есть место мечтам и вдохновению. Это поможет, когда нужно будет настраиваться на предстоящий год.

Также неделя хороша для любовной и сексуальной сферы. Ожидаются приподнятые взаимоотношения с противоположным полом, увлечения, флирт, гармония общения. Будет в этой сфере место и авантюрам с приключениями.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, каким знакам зодиака звезды будут помогать во всех начинаниях, а кому придется пережить неприятные моменты.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит неделя, когда хочется выхватить шашку и броситься на неприятеля. Активность, импульсивность, склонность к конфликтам и неспособность найти успокоение в целенаправленной деятельности будут преследовать вас. Возможны перепады энергии, а главное будет сложно привести себя в продуктивное состояние. В целом неделя будет непростая.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя очень положительная. Собранность и настроенность на деловой лад помогут вам позитивно смотреть в будущее, испытывать спокойствие и уверенность в себе. Энергетика недели принесет также хорошее физическое самочувствие. В такие дни приятно как отдыхать, так и трудиться. Выбор за вами.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит довольно конфликтная неделя. Вам будет сложно найти себе место, определиться с тем, чего же вы хотите. Также вы можете возлагать вину за это состояние на окружающих, провоцировать конфликты. Постарайтесь все же почаще возвращаться в свойственное вам обычно легкое расположение духа.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам на предстоящей неделе будет сложно собраться, понять себя и свои потребности, настроиться на позитивный лад. Выплески физической энергии помогут поднять вам настроение. Например, это могут быть занятия спортом, другая физическая активность или безудержное веселье.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя пройдет с некоторым напряжением. Будет сложно расставить приоритеты, понять, в чем вы можете в первую очередь проявить свои многогранные таланты, кто ваши союзники, а кто противники. В такой неразберихе сложно чувствовать себя на коне. Тем не менее продолжайте опираться на ваши врожденные таланты: благородство, доблесть, лидерство.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя пройдет довольно интенсивно. Прежде всего вы будете чувствовать особую собранность, концентрированность, точно направленный фокус внимания. Дела будут спориться, а настроение и самочувствие будут позитивными. Иногда возможны вспышки раздражения, а иногда подавленность. Но в целом неделя для вас очень положительная.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя не слишком гармоничная. Главным образом вам будет мешать нерешительность, неуверенность в своих силах, и в связи с этим будет сложно определиться, что делать в каждый момент. Однако, неделя также обещает вам всплески чувств и приятные моменты в отношениях. Это будет сглаживать общее впечатление от происходящего.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит положительная неделя. Вы будете сфокусированы и уверены в себе. Также вас могут посещать необычные идеи и конструктивные открытия. Настроение и самочувствие будут скорее положительными. Это поможет провести праздники с пользой и удовольствием.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит практически нейтральная неделя. Иногда возможны вспышки раздражения и конфликтности. Но они будут быстро проходить, не оставляя значимых последствий. Также по инерции на вас продолжает влиять Венера — и создавать настроение праздника, гармонии и любви. А в целом на этой неделе вы можете вернуться к своей изначальной природе: смотреть в будущее с надеждой, мечтать, строить планы, стремиться к лучшему.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов помимо наступления Нового Года идет пора, связанная с их днями рождения. Это принесет вам особый фокус, чувство ответственности, усиление амбиций, желание контролировать свое будущее. Подведите итоги уходящего года и спланируйте предстоящий. Для вас это особенно актуально, и энергии недели будут очень способствовать вам в этом.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя почти нейтральная. Вы будете предоставлены самим себе и своей внутренней природе: искать что-то новое, еще неизведанное, открывать или изобретать что-то полезное для окружающих людей и общества в целом, стремится к знаниям и дружеским контактам. Также возможны выплески физической энергии. Направьте их на занятия спортом или активный отдых.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя позитивная. Прежде всего, вы будете чувствовать себя уверенно, испытывать приятное ощущение внутреннего комфорта и чувство, что все идет, как надо. Такое настроение поможет вам создать внутри себя правильный настрой, запас вдохновения и психологической устойчивости.

Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг алкоголиков по знаку зодиака. Кому точно не стоит употреблять спиртное? Астрологи рассказали о тех, кто предрасположен к пагубной привычке.