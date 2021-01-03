Бывший муж Полины Гагариной объяснил запрет отвозить дочь за рубеж

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Василий Заика
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Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал отъезд певицы с ребенком на Мальдивы.

Бывший муж Полины Гагариной объяснил запрет отвозить дочь за рубеж

Фото: Instagram @gagara1987

Бывший супруг Полины Гагариной на своей странице в Instagram в разделе сторис объяснил запрет отвозить дочь за рубеж. Как сообщает «Экономика сегодня», фотографа Дмитрия Исхакова задело, что об отъезде певицы с детьми на Мальдивы он узнал от третьих лиц.

По его словам, знаменитости следовало предоставить информацию о стране пребывания, составе сопровождающих, продолжительности поездки и о виде транспорта.

Дмитрий Исхаков посетовал, что их общая с Полиной Гагариной дочь Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты. К тому же, якобы мать с детьми отправилась в поездку с неким сопровождающим, статус которого бывшему мужу не ясен.

«А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?» — спросил у подписчиков Дмитрий Исхаков.

Instagram @isxakov

Стоит отметить, что большинство юзеров поддержали фотографа в этом вопросе.

В свою очередь, Полина Гагарина выложила в сеть снимок, сделанный на борту бизнес-джета. Певица вместе со старшим сыном Андреем и маленькой Мией позируют в креслах в шикарном салоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак посмеялась над экс-мужем Полины Гагариной.

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