В авиакомпании S7 объяснили инцидент с Клавой Кокой, которую не пустили в самолет

В авиакомпании S7 прокомментировали инцидент с Клавой Кокой, которую не пустили в самолет. Звезда должна была лететь рейсом из Москвы в Сочи, однако ее не пустили на борт, а вылет перенесли. Как рассказала артистка подписчикам, сотрудники аэропорта вручили ей ваучер на 600 рублей, чтобы звезда могла чего-нибудь перекусить, пока ожидает следующего рейса. Спустя три часа Клаву все же разместили в самолете.

Как выяснилось, в случае с Клавой Кокой произошел просто сбой.

«На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои. Наши специалисты уже разбираются с данной ситуацией в индивидуальном порядке», — пояснили 5-tv.ru в авиакомпании S7.

Ранее Клава Кока подробно рассказала подписчикам о неприятном инциденте в аэропорту.