Ларионов назвал причины разгромного поражения сборной России от канадцев
По словам главного тренера нашей «молодежки», соперники были больше мотивированы на игру и вели себя крайне дисциплинированно.
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Главный тренер молодежной сборной РФ по хоккею Игорь Ларионов обозначил причины разгромного поражения национальной команды от канадцев. По словам специалиста, нашим игрокам не хватило энергии, чтобы переломить ход игры в свою сторону.
Игорь Ларионов отметил, что наша команда начала встречу достаточно неплохо и никак не ожидала получить быстрый гол в свои ворота.
«Потом еще это четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3. Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру», — цитирует Игоря Ларионова РИА Новости.
Главный тренер «молодежки» добавил, что вместе с ассистентами намерен поднять «боевой» дух команды и подготовить ребят к игре за бронзу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеисты сборной Канады разгромили россиян в полуфинале МЧМ.
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