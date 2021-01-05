«Селиночка славненькая!» — Валерия назвала себя самой счастливой бабушкой на свете

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Егор Измалкин
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Певица встретила невестку Лиану из роддома, которая стала мамой 1 января.

Фото, видео: Instagram @valeriya

Певица Валерия, которая в 52 года впервые стала бабушкой, поделилась радостью со своими подписчиками. Ее невестку Лиану выписали из роддома. Видео встречи молодой мамы она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Наших уже выписали из роддома. Какой праздник Сеня устроил! Как это все трогательно! Какая Селиночка славненькая! Я чувствую себя счастливейшей бабушкой на свете!», — поделилась артистка.

Instagram @valeriya

На видео девушку встречают близкие и родственниками. В честь рождения малышки Лиану одарили множеством цветов и воздушных шаров.

Поклонники обрадовались новому семейному положению Валерии. Они оставили множество поздравлений в связи с рождением внучки.

«Лерочка, я прям всплакнула, это такое счастье держать младенца! Я счастлива, что вы все счастливы!»;

«Быть бабушкой — это такое счастье»;

«Новогодняя Селина, с выпиской!»;

«Очень красивое имя у внучки! Поздравляю вашу семью!» — написали в комментариях.

Девочку назвали в честь ее родителей — 22-летних Арсения и Лианы. Она родилась 1 января.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что невестка Валерии задумалась о рождении второго ребенка сразу после появления на свет Селин.

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