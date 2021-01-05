Таролог рассказала, как скоро сын Валерии и его жена снова станут родителями
Селин Шульгина родилась у младшего сына певицы и его жены 1 января 2021 года. Пара заявила, что не собирается останавливаться на одном ребенке.
Фото, видео: Instagram @lianashulginaa; 5-tv.ru
Лиана Шульгина — невестка певицы Валерии и жена ее сына Арсения — заявила после рождения дочери Селин, что задумывается еще об одном ребенке. Однако таролог Марианна Абравитова считает, что пара вряд ли заведет детей в наступившем году. Она рассказала 5-tv.ru о том, как сложится родительская карьера Лианы и Арсения.
«Я сделала расклад и посмотрела, что ждет эту любящую пару, эту любящую семью в плане деторождения. Я не увидела рождения погодок», — отметила Марианна.
При этом она считает, что с высокой долей вероятности наследники будут еще, но позже.
«Дети будут разнополые, но все-таки преимущество забрала на себя женская энергия. Поэтому они (Арсений и Лиана — Прим. ред.) должны обязательно учитывать, что в их семье Вселенная создала площадку очень благостную для появления девочек в основном», — рассказала Абравитова.
Таролог посоветовала Лиане и Арсению не ограничиваться словами, а приступать к делу и «приводить» в наш мир новых очень талантливых людей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Марианна Абравитова предсказала судьбу внучки Валерии. Она предполагает, что Селин должна вырасти женственной красавицей, но характер ее будет своенравным.
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