«Новатор и звездный человек»: таролог предсказала судьбу внучки Валерии —...

В первый день Нового года в семье певицы Валерии случилось долгожданное прибавление — артистка впервые стала бабушкой. Малышку Селин подарила звезде жена ее младшего сына Арсения Шульгина, Лиана. Девочку назвала в честь родителей, и в сети уже спорят, что же ждет ее в будущем.

Таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, какой прогноз для Селин Шульгиной дали ей карты.

Сила имени

Любое имя на планете несет на себе некую кармическую печать, убеждена таролог. Но в случае с новорожденной внучкой Валерии имя было придумано специально для нее — и это меняет все.

«Здесь же имя придумано заново. Соответственно, карма будет нарабатываться именно ей, — пояснила Абравитова. — Именно она будет кирпичиком, который заложит кармичность этого имени. Потому что, если имя появилось на Земле, дальше оно обязательно будет пускать корни».

Жизнь и судьба

Имя Селин уже заложило основу ее необычного будущего. Девочка еще не раз удивит не только своих родителей и близких, но и многих других.

«Она возьмет все таланты из семьи, через которую пришла в этот мир, но будет неким двигателем прогресса, — уверена Марианна. — В ее судьбе будет много того, что она сама, первая, как революционер, будет привносить в эту жизнь».

Характер

Селин Шульгиной суждено вырасти женственной красавицей, но характер ее будет своенравным, твердым и почти мужским. Она не позволит себе идти у других на поводу. Все говорит о том, что девочка обязательно добьется успеха.

«С ней будет несладко и непросто — люди должны будут подстраиваться под нее. Но эти характеристики императорские в ней есть. Она займет очень высокое положение в обществе, будет повелевать».

Таролог назвала Селин Шульгину «человеком с большой буквы». Ведь девочка не просто родилась в первый день нового года. С ее рождением началась и эра Водолея, которая будет длиться две тысячи лет.

«В вашу семью пришел какой-то новатор, звездный человек. Я думаю, для всего вашего рода это огромный плюс», — поздравила Абравитова певицу Валерию.

Ранее 5-tv.ru писал, как необычное имя внучки Валерии вызвало споры в сети.